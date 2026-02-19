Record de crues en France : bons réflexes, indemnisation, assurances... Voici ce qu’il faut faire en cas de dégâts dans son logement

Après une série record de 35 jours de pluie en France, un épisode majeur de crues frappe actuellement l’ouest du pays, causant d’importants dégâts dans les habitations. En cas d’inondation dans son domicile, voici les bons réflexes à avoir, et ce qu’il faut savoir pour se faire indemniser.

Une «mobilisation totale», une «indemnisation au plus vite» et une «reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle» : voilà ce que le Premier ministre, Sébastien Lecornu a promis à l'ensemble des sinistrés, alors que la France est frappée par un épisode record d'intempéries et de crues, notamment dans l'ouest de l'Hexagone.

Alors que plus de 250.000 sinistres ont déjà été déclarés aux assurances, pour des dégâts estimés à ce stade à plus d'un milliard d'euros, et que la tempête Pedro frappe le pays, voici tous les bons réflexes à adopter en cas d'inondation dans votre domicile, ainsi que tout ce qu'il faut savoir pour se faire indemniser.

Que faire en cas d'inondation ?

Le premier réflexe à adopter en cas de crue est de s'informer de l'évolution de la situation auprès du service de prévention Vigicrues et de sa mairie. Météo-France a ainsi appelé ce jeudi à la plus grande prudence, avec une vigilance rouge pour crues dans le Maine-et-Loire, en Charente-Maritime, en Gironde et dans le Lot-et-Garonne.

Il est ensuite recommandé de prévoir un kit d'urgence (vêtements, nourriture, lampe de poche, couvertures, chargeurs) et de mettre à l'abri ou en hauteur les objets de valeur (sentimentale ou financière) ainsi que les documents importants. Il est vivement déconseillé par les assureurs d'utiliser son véhicule pendant l'épisode de crue.

En cas de dégâts dans son domicile, il est ensuite primordial de faire une déclaration de sinistre à son assureur, qui pourra mandater un expert. En attendant son passage, les assurés sont invités à prendre des photos et à dresser la liste des biens endommagés, en étayant leur dossier de factures par exemple. Il est important de ne rien jeter et de ne pas engager de travaux de réparation avant le passage d'un expert.

Mon contrat me couvre-t-il ?

Pour les inondations, oui. «Tous les contrats d'assurance de biens (multirisques habitation, multirisques entreprise...) comportent obligatoirement une garantie catastrophes naturelles», souligne France Assureurs sur son site internet. Les habitations touchées peuvent en revanche être inhabitables plusieurs mois, préviennent les assureurs, notamment à cause du temps de séchage des murs.

En revanche, les tempêtes comme Nils, qui a traversé la moitié sud de la France la semaine dernière, ne rentrent pas obligatoirement dans le champ des catastrophes naturelles, car cela dépend de leur intensité. Si ce n'est pas le cas, les assurés sont alors couverts par leur garantie «événements climatiques» (tempête, grêle, neige).

La différence est essentiellement pour les assureurs, qui ne peuvent pas s'appuyer sur le régime «catnat», un partenariat public-privé en vigueur depuis 1982, et qui font par conséquent face à un coût plus important. Néanmoins, face à l'enchainement des événements climatiques, avec la tempête Pedro qui frappe le pays ce jeudi, le Premier ministre a réclamé une «reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle».

Sébastien Lecornu a en effet promis ce jeudi une «mobilisation totale» pour les victimes des crues qui frappent les régions de l’ouest du pays, tout en assurant que «les communes pourront déposer leur demande pour permettre une évaluation précise des dégâts». Il a précisé que «la reconnaissance de catastrophe naturelle interviendra rapidement pour permettre une indemnisation au plus vite».