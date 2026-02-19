La Garonne, qui a déjà inondé plusieurs villes et villages du Sud-Ouest, a débordé jeudi matin à Bordeaux, sans provoquer pour l'instant de dégâts majeurs, dans le sillage d'une nouvelle tempête couplée à de forts coefficients de marée.

A Bordeaux, qui a activé pour la première fois son plan de sauvegarde crues depuis la tempête de 1999, la Garonne a frôlé son record de l'époque (6,85 m contre 7,05 m), mais aucune barque ou zodiac ne sillonnait la ville comme dans les communes coupées du monde ou recouvertes d'eau ailleurs en Gironde, dans le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime, toujours en vigilance rouge crues.

La Garonne a débordé sur les quais bordelais, sous l'effets conjugués des crues et d'un important coefficient de marée. © Romain Perrocheau / AFP

A 07h00, la Garonne débordait sur la promenade piétonne le long des quais de la neuvième ville de France (265.000 habitants), tandis que de l'autre côté du fleuve, des agents vêtus de gilets orange s'activaient à toute allure pour bloquer les routes en criant "C'est fermé" aux automobilistes.