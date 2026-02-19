La Loire-Atlantique rejoint la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Maine-et-Loire dans la liste des départements placés en vigilance rouge crues.
L'épisode d'intempéries et de crues qui touche la France est "loin d'être terminé", a estimé jeudi le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre.
"L’épisode est loin d’être terminé. (…) Il est d’une ampleur exceptionnelle, de part son étendue géographique et la conjugaison des facteurs météorologiques (pluie et vent cumulés, ndlr), et inédits", a-t-il dit à des journalistes en marge d'un briefing en cellule de crise avec tous les services concernés (Vigicrues, Météo-France, Enedis...).
La Garonne, qui a déjà inondé plusieurs villes et villages du Sud-Ouest, a débordé jeudi matin à Bordeaux, sans provoquer pour l'instant de dégâts majeurs, dans le sillage d'une nouvelle tempête couplée à de forts coefficients de marée.
A Bordeaux, qui a activé pour la première fois son plan de sauvegarde crues depuis la tempête de 1999, la Garonne a frôlé son record de l'époque (6,85 m contre 7,05 m), mais aucune barque ou zodiac ne sillonnait la ville comme dans les communes coupées du monde ou recouvertes d'eau ailleurs en Gironde, dans le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime, toujours en vigilance rouge crues.
A 07h00, la Garonne débordait sur la promenade piétonne le long des quais de la neuvième ville de France (265.000 habitants), tandis que de l'autre côté du fleuve, des agents vêtus de gilets orange s'activaient à toute allure pour bloquer les routes en criant "C'est fermé" aux automobilistes.
Intempéries en #Gironde | Plusieurs vigilances météorologiques sont en cours dans le département :
▪️💧Vigilance crue :
🔴 Tronçon Garonne girondine ROUGE
🟠 Tronçon confluence Garonne-Dordogne ORANGE
🟡 Tronçon Estuaire Gironde JAUNE
🟡 Tronçon Isle aval JAUNE
🟡 Tronçon Dronne… pic.twitter.com/v1ilhJmD3c
— Préfet Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) February 19, 2026
L'arrivée de la tempête Pedro et des intempéries qui l'accompagnent jeudi crée des difficultés de circulation, en particulier sur l'A9, l'A61 et l'A62, a indiqué jeudi le ministre des transports Philippe Tabarot sur TF1.
"La tempête Pedro arrive après la tempête Nils qui a déjà fait beaucoup de dégâts avec beaucoup de crues et ce deuxième épisode qui arrive très proche du premier va probablement avoir des conséquences dans la vie des habitants de l'ouest de notre pays" a indiqué M. Tabarot.
Il souligne "encore des difficultés" de circulation, "sur l'A9 très probablement", qui relie Orange à Perpignan, "l'A61 (Toulouse-Narbonne), et l'A62 (Toulouse-Bordeaux)".
"Je rappelle à cette occasion qu'il est très dangereux de prendre son véhicule quand il y a, ne serait-ce que quelques centimètres d'eau, il faut vraiment appeler nos concitoyens à la plus grande vigilance, à suivre les informations qui sont données par les préfectures" a-t-il ajouté.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis jeudi une "mobilisation totale" et une "indemnisation au plus vite" pour les victimes des crues qui frappent les régions de l'Ouest du pays.
Les crues dans l’Ouest exigent une mobilisation totale.
L’État est engagé dès maintenant, sans délai et sans relâche, aux côtés des sinistrés et des communes touchées.
Les procédures de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont lancées. Les communes pourront…
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 19, 2026
"Les crues dans l'Ouest exigent une mobilisation totale", a-t-il écrit sur X, affirmant avoir lancé les "procédures de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle". "La reconnaissance interviendra rapidement pour permettre une indemnisation au plus vite", a-t-il dit.
Intempéries en #Gironde | Point de situation à 8h30
✅Restez vigilants et tenez vous informés.
En savoir plus sur https://t.co/euxkVvu9Dvpic.twitter.com/VM2RkN93DX
— Préfet Nouvelle-Aquitaine et Gironde (@PrefAquitaine33) February 19, 2026
Météo-France a prolongé jeudi la vigilance orange vent dans deux départements du sud alors que le pays est frappé par la tempête Pedro, qui provoque des perturbations sur une grande partie du territoire.
Les Pyrénées-Orientales et l'Aude sont maintenus en vigilance orange vent jusqu'à 4h du matin vendredi et les quatre départements des Alpes sont en risque d'avalanche, tandis que l'ensemble du littoral Atlantique reste en vigilance vagues-submersion.
"La dépression Pedro circule sur le pays ce jeudi et génère un épisode de vent fort sur le Roussillon, de fortes vagues sur la côte atlantique et de forts cumuls de neige sur les Alpes engendrant un fort risque d'avalanches," écrit l'agence météorologique.
A cela s'ajoute un phénomène de crues, présent sur plusieurs affluents de l'ouest de la France. Le site Vigicrues recommande le plus haut niveau de vigilance dans le Maine-et-Loire, en Charente-Maritime, en Gironde et dans le Lot-et-Garonne.
En Nouvelle-Aquitaine, la Garonne ne désemplit pas, et la conjonction d'une nouvelle tempête et de forts coefficients de marée fait craindre des inondations. La tempête Pedro va "réalimenter les crues actuelles" ou "les maintenir", avait prévenu mercredi Lucie Chadourne-Facon, la directrice de Vigicrues.