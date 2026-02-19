Vents violents : voici les 35 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Dans le sillage de la tempête Pedro, Météo-France a placé 35 départements du pays en vigilance jaune aux vents violents, ce jeudi 19 février.

D'une large diagonale allant de la Bretagne à la Corse, une bonne moitié de l'Hexagone sera aux prises avec des vents mauvais. Après Nils et Oriana, et beaucoup d'autres avant elle, la tempête Pedro s’annonce en effet comme un nouvel épisode météorologique agité pour la France.

Dans ce contexte, 35 départements du pays font l'objet d'une vigilance jaune aux vents violents, ce jeudi 19 février, émise par Météo-France.

©Météo-France

Les départements concernés sont : l’Allier, l’Ariège, l’Aveyron, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Dordogne, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Hérault et l’Indre.

A ces départements s'ajoutent aussi : les Landes, la Loire, la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Morbihan, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

«Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues, des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, orage d’été, montée des eaux ) sont en effet prévus», prévient Météo-France, qui conseille aussi de se tenir au courant de l’évolution de la situation.

D'autres crues violentes redoutées

Outre le vent, les pluies de nouvelle tempête Pedro se conjugueront ce jeudi à de forts coefficients de marée, perturbant l'écoulement de l'eau jusqu'à la mer, a de son côté souligné Vigicrues.

«Des débordements majeurs sont attendus lors des prochaines pleines mers, sur la confluence Garonne-Dordogne, en particulier dans les secteurs de Bordeaux et de Libourne», précise l'organisme de référence.

Comme la veille, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne restent donc en vigilance rouge crues.

D'autres alertes météorologiques ont été émises pour la journée de jeudi 19 février. Retrouvez-les ici.