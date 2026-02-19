Vents violents : voici les deux départements placés en vigilance orange ce vendredi

Deux départements de l'extrême sud du pays ont été placés en vigilance orange aux vents violents pour la journée du vendredi 20 février. Voici lesquels.

Tempête après tempête, les jours se suivent et se ressemblent en France. Après les passages de Kristin, Leonardo, Marta, Nils et Oriana, la dépression Pedro, elle, continue à se déferler sur le pays.

Dans le sillage de cette dernière, deux départements, situés tout au sud du pays, ont ainsi été placés par les prévisionnistes de Météo-France en vigilance orange aux vents violents pour la journée du vendredi 20 février.

©Météo-France

Les départements concernés par cette vigilance orange sont : l'Aude et les Pyrénées-Orientales. A noter que la principauté d'Andorre est également concernée.

«Au passage de la tempête Pedro, le vent de nord-ouest se renforce nettement sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales dans l'après-midi de jeudi. Sur l'Est audois et une large partie des Pyrénées-Orientales, on attend des rafales de l'ordre de 110-130 km/h généralisées, localement 140 km/h en pointe sur le relief. Ailleurs, sur l'Ouest audois notamment, le vent est moins fort, avec des rafales de l'ordre de 90 km/h», a écrit Météo-France.

La vigilance orange sera mise en place dès minuit et devrait être levée aux alentours de 6h.

D'autres alertes météorologiques ont été émises pour la journée de vendredi 20 février. Retrouvez-les ici.