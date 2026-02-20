Crues : une commune du Maine-et-Loire totalement vidée de ses habitants à cause de la montée des eaux

En raison des crues importantes, un village du Maine-et-Loire va être totalement évacué ce vendredi 20 février. Cette mesure a déjà été prise par le passé.

Les rues de Cheffes-sur-Sarthe seront bientôt désertes. Située dans le Maine-et-Loire, l'un des départements placés en vigilance rouge crues, cette commune est menacée par la montée des eaux et s'apprête à être vidée de tous ses habitants.

La municipalité a en effet annoncé un arrêté d'évacuation «pris conjointement par le maire et le préfet». D'après ce document, l'ensemble des 1.000 âmes que compte Cheffes-sur-Sarthe devra être parti à 18h ce vendredi 20 février.

Sur Facebook, les autorités locales ont indiqué que «la cote de la Sarthe était à 6m52» jeudi à 19h. Sachant qu'elle «monte toujours à 1 cm à l'heure», la mairie et la préfecture ont jugé qu'il était trop risqué pour les habitants de rester sur place.

Certaines maisons ont déjà été évacuées et les personnes encore présentes dans la commune préparent leur départ. Pour se déplacer dans le cœur du village, ils sont contraints d'utiliser des tracteurs, des bateaux ou des kayaks.

D'après Ouest-France, ce n'est pas la première fois que Cheffes-sur-Sarthe est confrontée à une telle situation. En janvier 1995, elle avait été parmi les communes les plus touchées par la crue exceptionnelle qui avait frappé Angers et sa région.

L'évacuation avait déjà été ordonnée cette année-là et l'armée avait même été déployée en renfort. Les habitants n'avaient pas pu rentrer chez eux avant une semaine.