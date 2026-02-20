Crues : voici les 14 départements placés en vigilance orange ce vendredi

Dans son dernier bulletin émis, Météo-France a placé 14 départements en vigilance orange pour des risques de crues concernant la journée de ce vendredi 20 février.
Tempête après tempête, l’Hexagone se retrouve confronté à une semaine dominée par les crues. Alors que trois départements sont en vigilance rouge pour des risques de crues, Météo-France a également placé 14 départements en vigilance orange pour le même motif ce vendredi 20 février.
Sont concernés par cette alerte : La Charente, la Corrèze, la Dordogne, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, le Morbihan, l’Orne, la Sarthe, la Vendée, la Vienne, Haute-Vienne, la Gironde, les Landes, Lot-et-Garonne.
«Les débordements majeurs sont attendus dans les secteurs de Libourne et de Bordeaux lors des prochaines pleines mers. Pour les cours d'eau en vigilance rouge ou orange, des débordements majeurs à importants sont en cours ou attendus au moins dans les prochaines 24 heures», ont déclaré les prévisionnistes de Vigicrues.
À noter que quatre autres départements de l'Hexagone sont touchés par une vigilance orange concernant les avalanches.
Météo-France appelle à la vigilance pour les territoires concernés.