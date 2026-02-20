Crues : voici les 14 départements placés en vigilance orange ce vendredi

Dans son dernier bulletin émis, Météo-France a placé 14 départements en vigilance orange pour des risques de crues concernant la journée de ce vendredi 20 février.

Tempête après tempête, l’Hexagone se retrouve confronté à une semaine dominée par les crues. Alors que trois départements sont en vigilance rouge pour des risques de crues, Météo-France a également placé 14 départements en vigilance orange pour le même motif ce vendredi 20 février.

Sont concernés par cette alerte : La Charente, la Corrèze, la Dordogne, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, le Morbihan, l’Orne, la Sarthe, la Vendée, la Vienne, Haute-Vienne, la Gironde, les Landes, Lot-et-Garonne.

©Météo France

«Les débordements majeurs sont attendus dans les secteurs de Libourne et de Bordeaux lors des prochaines pleines mers. Pour les cours d'eau en vigilance rouge ou orange, des débordements majeurs à importants sont en cours ou attendus au moins dans les prochaines 24 heures», ont déclaré les prévisionnistes de Vigicrues.

À noter que quatre autres départements de l'Hexagone sont touchés par une vigilance orange concernant les avalanches.

Météo-France appelle à la vigilance pour les territoires concernés.