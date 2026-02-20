Crues : voici les 3 départements placés en vigilance rouge ce vendredi

Météo-France a placé trois départements en vigilance rouge pour risques de crues pour la journée de ce vendredi 20 février. Sont concernés la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime.

La situation reste préoccupante pour ces trois départements. Météo-France a ainsi placé, de nouveau, en vigilance rouge pour risques de crues la Charente-Maritime, le Maine-et-Loire ainsi que la Loire-Atlantique pour la journée de ce vendredi 20 février.

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En effet, l'organisme de référence Vigicrues rappelle qu'«une vigilance absolue s'impose lorsque des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus». Il convient, dans ces circonstances, de se tenir «régulièrement au courant de l’évolution de la situation et de respecter impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics.»

Dans le Maine-et-Loire, il faudra faire attention aux alentours des basses vallées angevines et de la Loire saumuroise, tandis qu'en Charente-Maritime, c'est le tronçon Charente aval qu'il faudra surveiller.