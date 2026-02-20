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Crues : voici les 57 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 57 départements en vigilance jaune pour des risques de crues concernant la journée de ce vendredi 20 février.

Une grande partie du pays concernée. Météo-France a émis un nouveau bulletin dans lequel 57 départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques de crues ce vendredi 20 février.

Sont notamment concernés : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, le Cher, la Côte-d'Or, les Côtes d'Armor, la Creuse  la Doubs, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, le Gers, l'Indre, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, la Lozère, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse et la Moselle. 

©Météo France

Mais également la Nièvre, l'Oise, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Vosges, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

La vigilance jaune sera effective toute la journée. 

Sur le même sujet Crues : voici les 3 départements placés en vigilance rouge ce vendredi Lire

Dans le même temps, 3 départements ont été placés en vigilance rouge pour des risques de crues concernant la journée de vendredi 20 février. Pour retrouver toutes les dernières informations concernant les alertes météorologiques, rendez-vous ici

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