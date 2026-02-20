Crues : voici les trois départements placés en vigilance rouge ce samedi

Météo-France a placé trois départements en vigilance rouge pour des risques de crues pour la journée de ce samedi 21 février. Les départements concernés sont la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire.

Une situation préoccupante pour les habitants de ces trois départements. Météo-France a placé, une nouvelle fois, en vigilance rouge, pour des risques de crues, les départements de la Charente-Maritime, du Maine-et-Loire ainsi que de la Loire-Atlantique pour la journée de ce samedi 21 février.

@Vigicrues

En effet, l'organisme de référence Vigicrues rappelle qu'«une vigilance absolue s'impose lorsque des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus». Il convient, dans ces circonstances, de se tenir «régulièrement au courant de l’évolution de la situation et de respecter impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics».

Dans le Maine-et-Loire, il faudra faire attention aux alentours des basses vallées angevines et de la Loire saumuroise, tandis qu'en Charente-Maritime, c'est le tronçon Charente aval qu'il faudra surveiller.