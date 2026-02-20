Dermatose bovine : Annie Genevard annonce la levée de la quasi-totalité des zones réglementées et un «retour à la vie normale»

A tout juste 24 heures de l’ouverture du Salon de l’agriculture, la ministre Annie Genevard a indiqué ce vendredi 20 février la levée de la quasi-totalité des zones réglementées en France, ajoutant qu’aucun cas de dermatose nodulaire bovine n'a été détecté depuis le 2 janvier.

Une très bonne nouvelle pour les agriculteurs. La ministre de l’Agriculture, Annie Genevard a annoncé, ce vendredi 20 février, la levée de la quasi-totalité des zones réglementées liées à la dermatose nodulaire bovine.

«Le temps et le protocole choisi nous ont donné raison, puisque depuis le 2 janvier, nous n'avons plus aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse, et que aujourd'hui même (…), nous levons toutes les zones réglementées, à l'exception d'un tout petit morceau des Pyrénées-Orientales, qui dépend d'un cas en Espagne», a expliqué Annie Genevard sur France inter.

Annie Genevard, ministre de l’Agriculture : “Depuis le 2 janvier 2026, nous n’avons plus aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse et aujourd’hui-même, nous levons toutes les zones réglementées en France.”

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«Ça veut dire qu'on reprend une vie normale, qu'on peut à nouveau commercer, qu'on peut à nouveau bouger ces animaux», a précisé la ministre de l’Agriculture.

Une vaste zone du Sud-Ouest, qui était en «zone réglementée» passe donc en «zone vaccinale», avec la levée des principales restrictions sur les mouvements d'animaux. Toutefois, les exportations restent soumises à des déclarations et un accord bilatéral entre pays.

3.500 bovins abattus depuis le début de la crise

Ce vendredi matin, plusieurs préfectures du sud-ouest (Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées ou Ariège) ont réagi sur ce basculement, rendu possible par «l'évolution favorable de la situation sanitaire».

Le passage en zone vaccinale implique que «les bovins valablement vaccinés depuis au moins 28 jours peuvent circuler librement» dans la zone «sans laissez-passer sanitaire», a détaillé par exemple la préfecture de l'Ariège, département dans lequel l'abattage, début décembre, d'un troupeau aux Bordes-sur-Arize avait été le point de départ de plusieurs semaines d'expression de la colère agricole.

A ce jour, au niveau national, plus de 3.500 bovins ont été abattus sur un cheptel de près de 16 millions de têtes depuis le début de la crise sanitaire de la dermatose nodulaire bovine.

Le gouvernement a privilégié un protocole sanitaire s'appuyant sur l'abattage total d'un foyer dès l'apparition d'un cas, pour éviter la propagation de la maladie, transmise par des moucherons piqueurs, ainsi que sur la vaccination.

Près de deux millions de bêtes ont été vaccinées en tout depuis l'apparition de la maladie en France en juin dernier. La vaccination sera par ailleurs reconduite dans certaines zones en 2026.

Un Salon de l’Agriculture sans bovin

Cette stratégie, soutenue par l'alliance majoritaire FNSEA-JA est contestée par les deux autres grands syndicats agricoles, la Coordination rurale et la Confédération paysanne, qui demandent son assouplissement.

La crise sanitaire de la dermatose nodulaire bovine a eu également un impact sur le Salon de l’Agriculture qui s’ouvre ce samedi 21 février à Paris. En effet, pour la première fois depuis la création du Salon en 1964, les bovins seront absents, les organismes de sélection des races ayant décidé «par précaution et par solidarité» avec les éleveurs touchés par la dermatose, de ne pas présenter leurs animaux.

Un temps maintenue, la présence de la vache égérie de cette édition, Biguine, qui avait été choisie pour l’année 2026, ne sera pas présente sur place.

A 24 heures de l’ouverture du Salon, Annie Genevard a redit qu'elle respectait cette décision. «Il n'y aura pas de boycott du Salon de l'agriculture, le fait qu'il n'y ait pas de bovins résulte plutôt d'une prudence sanitaire que d'une décision politique», a-t-elle ajouté.