«Elles arrondissent leurs fins de mois» : pourquoi le narcotrafic attire-t-il de plus en plus de femmes ?

L'ubérisation du narcotrafic conduit de plus en plus de femmes à se lancer dans une carrière illicite, en tant que livreuse ou logisticienne.

C'est une nouvelle facette du narcotrafic. Contrairement aux représentations de l'imaginaire collectif, l'argent facile et le lot de dangers propres au trafic de drogue ne sont pas le pré carré des hommes. Logisticiennes, livreuses... Les femmes jouent un rôle de plus en plus important dans le narcotrafic.

Alors que jusque-là, elles étaient plutôt cantonnées aux rôles de nourrices, les femmes ou les jeunes filles passent désormais côté logistique et sont notamment plus présentes dans le trafic par livraison.

«Vous avez d'un côté la femme qui va être particulièrement vulnérable car elle a démarré dans un premier temps elle-même dans la consommation. Elle va vouloir s'approvisionner», explique à CNEWS Laurent Martin de Frémont, secrétaire départemental Unité 06.

Recrutées sur les réseaux sociaux

Et d'ajouter : «De l'autre, vous avez un deuxième type de profils : des femmes parfaitement insérées dans la société qui vont chercher à améliorer économiquement leur quotidien».

En mai 2024, la commission d'enquête du Sénat dédiée au narcotrafic a remis son rapport, dans lequel elle indique que le secteur est en expansion et «fait vivre 200.000 personnes». Pourtant, sur les cinq fois où le mot «femme» apparaît dans les 629 pages, il ne désigne que des policières ou des victimes.

Des femmes, recrutées sur les réseaux sociaux, qui jouissent d'une certaine discrétion donc, le tout, munies de leur propre véhicule comme à Nice où ce phénomène ne cesse d'augmenter. «On avait dans la livraison davantage l'image de l'homme sur son scooter que de la femme au volant de son véhicule avec ses douze points sur le permis», note Damien Martinelli, procureur de la République de Nice.

La lutte contre le narcotrafic renforcée à Nice

Dans la Cité des anges, 38% des femmes sont incarcérées pour avoir enfreint la législation sur les stupéfiants. Un chiffre en augmentation constante qui fait exploser le niveau d'occupation des prisons.

«Elles le font pour répondre à des difficultés financières ou pour arrondir des fins de mois avec une rémunération conséquente», abonde le procureur de la République de Nice, qui a annoncé vouloir renforcer sa lutte contre la narco-livraison en renforçant les contrôles routiers ainsi que les fouilles de véhicules. En 2025, 2.200 contrôles ont été effectués contre 700 en 2022.