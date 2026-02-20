Fin de vie : les évêques de France appellent à une journée «de jeûne et de prière» pour alerter sur «la gravité des enjeux» de la proposition de loi

Jusqu’au 24 février, le projet de loi sur la fin de vie légalisant l’euthanasie et le suicide assisté est examiné à l’Assemblée nationale. Inquiets de voir ce texte de loi adopté, les évêques de France ont appelé les catholiques à la prière.

«Jeûne et prière pour le respect de la vie humaine». Alors que le projet de loi sur la fin de vie est examiné par l’Assemblée nationale depuis lundi, après un premier rejet au Sénat fin janvier, les évêques de France ont appelé les fidèles catholiques à se mobiliser pour défendre la vie humaine.

«Nous, évêques de France, invitons les catholiques qui le souhaitent à une journée de prière et de jeûne le 20 février, premier vendredi de Carême, pour demander au Seigneur d’éclairer les consciences sur la gravité des enjeux de cette proposition de loi», ont écrit les évêques dans un communiqué publié le 13 février.

Vote solennel le 24 février

Le 24 février, les députés se prononceront sur le texte de loi, via un vote solennel. Deuxième proposition de loi sur la fin de vie, examiné pour la deuxième fois à la chambre basse, le texte d'Olivier Falorni prévoit la création «d'un droit à l'aide à mourir», sous conditions. Elle impliquerait l'administration d'une substance létale par le patient lui-même ou, s'il n'est physiquement pas en mesure de le faire, par un médecin ou un infirmier. Un nouvel examen des deux textes est ensuite prévu au Sénat, du 1er au 3 avril.

Selon les évêques, «le texte qui va être soumis au débat entraîne clairement notre pays sur la voie de l’euthanasie et du suicide assisté, avec des mesures graves comme l’absence de clause d’établissement ou le délit d’entrave».

En «communion avec le pape Léon XIV», la conférence des évêques de France a demandé à tous les diocèses de partager le communiqué, par exemple «lors des messes dominicales» ou «à l’occasion de la messe du mercredi des Cendres».