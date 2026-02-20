Guerre de haute intensité : CNEWS en immersion avec l'armée française lors de l'exercice Orion 26

Dans le cadre du vaste exercice militaire Orion 26 qui doit durer trois mois, une journée à destination des élus et de la presse était organisée à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), jeudi 19 février. Plusieurs opérations ont eu lieu à l’aérodrome de la ville et à bord du porte-hélicoptères Tonnerre.

Un scénario digne d'une opération de guerre. Jeudi, CNEWS a pu assister à différentes opérations militaires dans le cadre de l'exercice baptisé Orion 26. L’armée a ainsi pu démontrer ses capacités, aussi bien en mer que dans les airs.

Au total, 12.500 soldats et 25 navires, dont le Charles-de-Gaulle, participent à cet exercice, qui doit durer trois mois.

«C'est un exercice, on simule un conflit de haute intensité. Là par exemple, c'est un pays qui s'appelle Arnland, ce sont les côtes de France qui ont été envahies. Donc on vient pour projeter des forces, pour contrer cette invasion», a expliqué Arnaud Bolelli, commandant du PHA Tonerre.

«Le rôle des armées est de vous protéger, de nous protéger»

Pour cette simulation grandeur nature, les trois composantes de l'armée étaient mobilisées.

«Le rôle des armées est de vous protéger, de nous protéger. Ça m'inspire énormément de confiance parce que nous sommes prêts à faire face à tous les défis», a déclaré Fabien Mandon, chef d'état-major des Armées.



Dans le cadre de l'exercice, des unités étaient héliportées pour sécuriser le terrain. Ces dernières progressaient sous la protection de blindés, de chars et de militaires équipés du NÉROD, la nouvelle arme anti-drone de l'armée française.

Pour la quatrième phase de l'exercice Orion 26, les militaires se rendront en Champagne, du 7 au 30 avril.