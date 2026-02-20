L'administration Trump a dénoncé la violence politique d'extrême gauche après la mort en France du militant nationaliste Quentin Deranque, appelant à traduire les responsables en justice.

"Lorsque l'on décide de tuer des gens pour leurs opinions au lieu de les persuader, on se place en dehors de la civilisation", a écrit sur X la sous-secrétaire d'Etat à la diplomatie publique, Sarah Rogers, soulignant que les Etats-Unis suivent de "près" cette affaire.

Democracy rests on a basic bargain: you get to bring any viewpoint to the public square, and nobody gets to kill you for it.



This is why we treat political violence — terrorism — so harshly. Once you decide to kill people for their opinions instead of persuade them, you’ve… https://t.co/Ue6XWFWAFC — Under Secretary of State Sarah B. Rogers (@UnderSecPD) February 20, 2026

Elle a partagé un message publié la veille du Bureau de lutte contre le terrorisme, qui dépend du département d'Etat américain, affirmant que "l'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique".