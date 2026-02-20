Le rassemblement en hommage au militant nationaliste Quentin Deranque et la contre-manifestation organisée par la mouvance antifasciste pourront tous deux se tenir samedi matin à Rennes, mais pas au même endroit, a annoncé vendredi la préfecture d'Ille-et-Vilaine.
«Les mots sont trop pauvres pour combler le vide, la béance du chagrin», l'hommage de Philippe de Villiers pour Quentin #FaceaPhilippeDeVillierspic.twitter.com/1tbo7maKSY
— CNEWS (@CNEWS) February 20, 2026
L'administration Trump a dénoncé la violence politique d'extrême gauche après la mort en France du militant nationaliste Quentin Deranque, appelant à traduire les responsables en justice.
"Lorsque l'on décide de tuer des gens pour leurs opinions au lieu de les persuader, on se place en dehors de la civilisation", a écrit sur X la sous-secrétaire d'Etat à la diplomatie publique, Sarah Rogers, soulignant que les Etats-Unis suivent de "près" cette affaire.
Democracy rests on a basic bargain: you get to bring any viewpoint to the public square, and nobody gets to kill you for it.
This is why we treat political violence — terrorism — so harshly. Once you decide to kill people for their opinions instead of persuade them, you’ve… https://t.co/Ue6XWFWAFC
— Under Secretary of State Sarah B. Rogers (@UnderSecPD) February 20, 2026
Elle a partagé un message publié la veille du Bureau de lutte contre le terrorisme, qui dépend du département d'Etat américain, affirmant que "l'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique".
«Toute action violente, toute perturbation, salirait la mémoire de Quentin», annonce Aliette Espieux, l'organisatrice de la marche en mémoire au jeune homme tué à Lyon.
Aliette Espieux, organisatrice de la Marche pour Quentin, dans #180MinutesInfoWE : «Toute action violente, toute perturbation, salirait la mémoire de Quentin» pic.twitter.com/FjCuYiJ3LH
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Le cortège partira de la place Jean Jaurès, aux alentours de 15h, et doit arriver sur le boulevard Yves Farge, selon la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes.
#OrdrePublic
Une manifestation dite « Marche en hommage à Quentin » aura lieu demain samedi 21 février à #Lyon à partir de 15h00.
⚠️ La circulation et le stationnement seront perturbés sur l'ensemble du parcours. Nous vous recommandons d’anticiper vos déplacements !
✅ La… pic.twitter.com/j2oMmouEHl
— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 20, 2026
La famille du jeune homme ne prendra pas part à la marche prévue ce samedi à Lyon.
La France traverse «un moment Charlie Kirk», selon Dominique de Villepin qui refuse «la symétrie des violences entre gauche et droite» et dénonce une «diabolisation» de LFI, qui «prépare la prise de pouvoir par l'extrême droite».
«L'enjeu, c'est celui d'une prise de pouvoir sur les esprits (...). Nous approchons d'un point de non-retour. Quelque chose commence à nous échapper», a alerté l'ancien Premier ministre, probable candidat à la présidentielle, en commentant les retombées de la mort du militant survenue à Lyon.
Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, a appelé vendredi à l'interdiction de la marche d'hommage au militant nationaliste Quentin Deranque prévue samedi à Lyon, estimant qu'elle représente une "véritable démonstration fasciste" et une "menace pour les habitants".
"La marche prévue samedi à Lyon est loin d'être seulement un hommage à la victime. Elle est prévue pour être une véritable démonstration fasciste dans les rues", a-t-il écrit sur X. "Plus de 1.000 néonazis de toute l'Europe sont annoncés dans une volonté de vengeance mortifère", ajoute-t-il.
LFI est attaquée par ses adversaires, un assistant de son député Raphaël Arnault ayant été mis en examen pour "complicité" dans l'agression mortelle du jeune homme.
Une semaine après le violent lynchage de Quentin Deranque à Lyon, ayant causé deux jours plus tard sa mort, l'enquête se poursuit. Jeudi, sept personnes ont été mises en examen pour homicide volontaire ou complicité.
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Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a recommandé de ne pas se rendre aux rassemblements d'hommage au militant nationaliste Quentin Deranque prévus samedi ni "d'y associer" le parti, selon une lettre à ses cadres consultée par l'AFP vendredi.
"Nous vous demandons, sauf situation locale très particulière et strictement encadrée (hommage rendu par une municipalité, par exemple), de ne pas vous rendre à ces rassemblements ni d'y associer le Rassemblement National", écrit-il dans ce message, estimant que les organisateurs de ces rassemblements sont "multiples, incertains" et que les proches de Quentin ne sont a priori "à l'initiative d'aucun d'entre eux".
Six hommes soupçonnés d'avoir frappé à mort le militant nationaliste Quentin Deranque, il y a une semaine à Lyon, ont été mis en examen jeudi soir pour "homicide volontaire" et un assistant du député LFI Raphaël Arnault pour "complicité".
Ce collaborateur, Jacques-Elie Favrot, 25 ans, a été placé en détention provisoire. Le chef retenu à son encontre confirme qu'il "n'a pas donné de coups directs susceptibles d'avoir causé le décès", a réagi son avocat, Me Bertrand Sayn.
Au juge d'instruction, le jeune homme a redit "qu'il ne s'agissait absolument pas d'un guet-apens, mais bien d'un affrontement avec un groupe de militants d'extrême droite", a poursuivi l'avocat.
Laurent Nuñez a affirmé vendredi qu'il "demand(ait) pas l'interdiction" de la marche prévue samedi à Lyon en hommage à Quentin Deranque, l'étudiant nationaliste frappé à mort il y a une semaine dans cette ville.
S'exprimant sur RTL, le ministre de l'Intérieur a ajouté que cette marche qui devrait rassembler, selon son estimation "2 à 3.000 personnes" sera encadrée par un "dispositif policier extrêmement important" pour assurer la sécurité.