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Paris : plusieurs sites parisiens, dont Sciences Po et Montparnasse, visés par des alertes à la bombe

La piste du «swatting» est évoquée . [CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce vendredi soir, quatre sites parisiens, Montparnasse, la tour Eiffel, Sciences Po et le Bataclan, ont été visés par des alertes à la bombe. 

Des appels qui évoquaient des engins explosifs. Quatre sites parisiens, Montparnasse, la tour Eiffel, Sciences Po et le Bataclan, ont été visés, ce vendredi 20 février, par de multiples alertes à la bombe. Deux de ces sites, la tour Montparnasse et l'institut d'études politiques, ont été évacués dans la soirée. 

En effet, par mesure de sécurité, ces établissements avaient souhaité l’évacuation, a indiqué une source policière à CNEWS, qui souligne que l'opération à Sciences Po a permis de lever tout doute. L'opération engagée à la tour Montparnasse a, quant à elle, rapidement été arrêtée. 

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Pour l'heure, on ignore les circonstances exactes de ces alertes. La piste du «swatting», pratique consistant à provoquer la mobilisation des forces de l'ordre en faisant croire à une alerte à la bombe ou à un crime, est évoquée. 

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