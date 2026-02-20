«Quand en permanence on salit les forces de l'ordre, on prêche la violence et le chaos, alors on a une responsabilité» : Thierry Mariani charge LFI après la mort de Quentin

Invité ce vendredi sur CNEWS, l'eurodéputé et candidat RN à la mairie de Paris Thierry Mariani est revenu sur la mort de Quentin, et mis LFI face à ses responsabilités morales, selon lui. «Quand en permanence on salit les forces de l'ordre, on prêche la violence et le chaos, alors on a une responsabilité», a-t-il lancé.