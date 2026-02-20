Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Quand en permanence on salit les forces de l'ordre, on prêche la violence et le chaos, alors on a une responsabilité» : Thierry Mariani charge LFI après la mort de Quentin

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Invité ce vendredi sur CNEWS, l'eurodéputé et candidat RN à la mairie de Paris Thierry Mariani est revenu sur la mort de Quentin, et mis LFI face à ses responsabilités morales, selon lui. «Quand en permanence on salit les forces de l'ordre, on prêche la violence et le chaos, alors on a une responsabilité», a-t-il lancé. 

Thierry Marianitemps fortmort de Quentin

À suivre aussi

Municipales à Paris : ce que proposent les trois candidats pour le périscolaire
Municipales à Paris : que proposent les candidats en matière d’écologie ?
Municipales à Paris : ce que proposent les candidats pour les usagers du périphérique

Ailleurs sur le web

Dernières actualités