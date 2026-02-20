Vents violents : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune vents pour la journée de ce vendredi 20 février. Tramontane et mistral souffleront notamment.

Les restes de la tempête Pedro, qui a soufflé sur la France mercredi et jeudi, se feront encore ressentir ce vendredi. Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune vents violents pour la journée.

©Météo France

Il s'agit de l'Hérault, le Var, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et le Pas-de-Calais

Ce vendredi tramontane et mistral souffleront notamment assez fort, entre 70 et 90 km/h, localement «100 sur le Roussillon le matin et sur le delta du Rhône l'après-midi».