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Vents violents : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune vents pour la journée de ce vendredi 20 février. Tramontane et mistral souffleront notamment.

Les restes de la tempête Pedro, qui a soufflé sur la France mercredi et jeudi, se feront encore ressentir ce vendredi. Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune vents violents pour la journée.

©Météo France

Il s'agit de l'Hérault, le Var, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et le Pas-de-Calais

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Ce vendredi tramontane et mistral souffleront notamment assez fort, entre 70 et 90 km/h, localement «100 sur le Roussillon le matin et sur le delta du Rhône l'après-midi».

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