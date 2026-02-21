Alerte enlèvement levée en Seine-Saint-Denis : la petite Dalia, âgée de 6 semaines, retrouvée dans un hôpital à Lille

Plusieurs heures après le lancement de l'alerte enlèvement concernant trois enfants ce vendredi 20 févier, la nouvelle-née de 6 semaines, Dalia, a été retrouvée vivante à l'hôpital Saint-Vincent de Paul de Lille. L'alerte enlèvement est donc levée, comme l'a fait savoir le tribunal judiciaire de Bobigny.

L'une des trois membres de la fratrie a été retrouvée saine et sauve. Moins d'un jour après avoir fait l'objet d'une alerte enlèvement, Dalia, bébé de 6 semaines souffrant de problèmes de santé nécessitant des soins spécifiques, a été déposée à l'hôpital Saint-Vincent de Paul de Lille par une femme non identifiée.

Comme le déclare le procureur de Bobigny, la personne non identifiée qui a permis de retrouver Dalia avait le «visage dissimulé par un voile et un masque chirurgical». Elle s'est rendue à l'hôpital à 16h05 ce samedi 21 février. L'alerte enlèvement est depuis levée, mais les «investigations se poursuivent très activement pour localiser le reste de la famille».

Nael et Eline restent toujours portés disparus

En effet, si Dalia était la plus fragile des trois enfants de cette même fratrie, deux autres jeunes enfants, de 2 ans et demi et 18 mois, restent portés disparus. «L’enquête se poursuit pour retrouver Nael et Eline», confirme quant à elle la préfecture de police.

Le signalement de ce kidnapping fait suite à un signalement hospitalier mettant en évidence un hébergement précaire, la consommation de stupéfiants par les parents, les enfants étant négligés dans leurs besoins essentiels.

«Les parents, se sont opposés aux éducateurs venus faire exécuter l'ordonnance de placement et ont pris la fuite avec les trois enfants le 19 février 2026», rappelle Eric Mathais, procureur de la République de Bobigny. «La sûreté territoriale de la DTSP de Seine-Saint-Denis, puis service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis ont été saisis d'une enquête du chef d'enlèvement de mineur de 15 ans en bande organisée», complète-t-il. Une alerte enlèvement avait été déclenchée ce samedi à 5h45.