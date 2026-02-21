Avalanches : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

L'institut national de météorologie a placé onze départements en vigilance jaune pour avalanches, ce dimanche 22 février.

Pour les skieurs, une attention particulière sera requise. Dans pas moins de onze départements français, une alerte jaune pour risque d'avalanches a été émise par Météo-France, pour ce dimanche 22 février.

Plus précisément, les onze départements concernés par cette vigilance jaune avalanches sont : les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, ainsi que la principauté d'Andorre.

© Météo-France

Selon les météorologues, le risque d'avalanche sera durable : dans ces onze départements, la vigilance sera active tout au long de la journée jusqu'à minuit.

Les avalanches, un «danger mortel»

Les spécialistes conseillent, en cas de vigilance jaune, de rester alerte quant au «danger mortel» que représente l'écroulement de certaines parcelles de neige. «Leur déclenchement dépend des conditions météorologiques, de la structure du manteau neigeux et de sa stabilité, ainsi que du relief des lieux», écrivent les experts de Météo-France.

«Lorsqu’une Vigilance avalanches est activée ne sortez pas en montagne et restez informés auprès des autorités et des stations de montagne», informent-ils enfin.

En plus de cette vigilance, Météo-France a une nouvelle fois placé plusieurs départements en vigilance rouge pour crues, ce dimanche 22 février.