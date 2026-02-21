Crues : voici les 8 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Météo-France a placé 8 départements en vigilance orange pour des risques de crues concernant la journée du dimanche 22 février.

Il n'avait jamais plu aussi longtemps en France : avec 35 jours de pluie consécutifs entre janvier et février, le pays a enregistré sa plus longue série de précipitations depuis 1959, battant le record de 2023.

Des précipitations qui ont entraîné d'importantes crues sur le territoire. En conséquence Météo-France a placé huit départements en vigilance orange «crues» pour la journée du dimanche 22 février.

Sont concernés par cette alerte : la Charente, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, les Landes, le Lot-et-Garonne, le Morbihan, la Sarthe ainsi que la Vendée.

Plusieurs crues majeures

«Le temps restera globalement plus calme et sec tout dimanche et jusqu'en milieu de semaine prochaine. Les décrues à l'amont des cours d'eau et les propagations des crues vers l'aval des cours d'eau vont se poursuivre. Des hausses de niveaux seront encore observées notamment sur les parties aval. Pour les cours d'eau en vigilance rouge ou orange, du fait des propagations, des débordements importants à majeurs seront encore observés dans les prochaines 24 heures. Enfin, malgré des coefficients de marée en baisse aujourd'hui dimanche, certains estuaires présenteront des débordements modérés à importants lors des pleines mers en conséquence des crues observées plus en amont», ont déclaré les prévisionnistes de Vigicrues.

Trois départements ont par ailleurs été placés en vigilance rouge. Météo-France appelle à la plus grande prudence dans les territoires concernés.