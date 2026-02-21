Crues : voici les 9 départements placés en vigilance orange ce samedi

Dans son dernier bulletin émis, Météo-France a placé 9 départements en vigilance orange pour des risques de crues concernant la journée de ce samedi 21 février.

Tempête après tempête, l’Hexagone se retrouve confronté à une semaine dominée par les crues. Alors que trois départements sont en vigilance rouge pour des risques de crues, Météo-France a également placé 9 départements en vigilance orange pour le même motif ce samedi 21 février.

Sont concernés par cette alerte : la Charente, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, les Landes, le Lot-et-Garonne, le Morbihan, la Sarthe ainsi que la Vendée.

@Vigicrues

«Les débordements majeurs sont attendus dans les secteurs de Libourne et de Bordeaux lors des prochaines pleines mers. Pour les cours d'eau en vigilance rouge ou orange, des débordements majeurs à importants sont en cours ou attendus au moins dans les prochaines 24 heures. Par propagation, une crue majeure est attendue sur la Loire aval (secteur de Montjean-sur-Loire), dans les prochains jours», ont déclaré les prévisionnistes de Vigicrues.

Météo-France appelle à la vigilance pour les territoires concernés.