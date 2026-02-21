La préfecture du Rhône a annoncé samedi qu'elle comptait saisir la justice au sujet de saluts nazis ainsi que d'insultes racistes et homophobes détectés à Lyon pendant l'hommage au militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque.
Ces gestes et déclarations ont été repérés sur des vidéos de la marche, mises en ligne sur les réseaux sociaux, a précisé un porte-parole de la préfecture.
"Conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur", la préfète Fabienne Buccio signalera "au procureur de la République tous les gestes et propos répréhensibles" détectés, a-t-il ajouté.
En tête de cortège en hommage à Quentin ce samedi, des jeunes femmes membres du collectif identitaire Némésis tiennent des roses blanches. Des pancartes «l'extrême gauche tue» côtoient des drapeaux tricolores. «Jeune Garde en prison, libérez la ville de Lyon», scandent des manifestants.
3.200 personnes ont été recensées par la préfecture du Rhône au sein du cortège réuni à Lyon en hommage à Quentin Deranque. Le cortège est arrivé au niveau du lieu du lynchage, où est décédé le jeune homme sous les coups de l'ultragauche, pour y déposer une gerbe de fleurs.
Environ 3.200 personnes participent samedi à Lyon à l'hommage au jeune militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, battu à mort par des membres de l'ultragauche, a estimé la préfecture du Rhône.
Domitille Casarotto, l'une des organisatrices, a pour sa part estimé la participation à 3.500 personnes.
Baptiste, ami de Quentin : «Nous faisons le serment que nous t'oublierons jamais et que nous œuvrerons pour le bien car tu nous y oblige» #180minutesInfoWEpic.twitter.com/1FxSPsvYL5
— CNEWS (@CNEWS) February 21, 2026
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Selon les organisateurs, 3.000 personnes sont réunies à Lyon pour rendre hommage au jeune militant d'extrême droite Quentin Deranque, mort sous les coups de militants d'ultragauche.
L'organisatrice du rassemblement, une amie nommée Domitille, prononce un discours d'hommage pour Quentin. «Il est crucial de lui rendre hommage dans cette ville où il s'engageait», a-t-elle lancé.
Domitille, amie de Quentin Deranque : «Sa mort nous incite au courage, à ne plus jamais nous taire devant ceux qui cherchent à salir sa mémoire» #180minutesInfoWEpic.twitter.com/r3sLHamUe5
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"Je ne veux pas que Lyon soit la capitale de l'ultradroite, à aucun moment", a déclaré samedi le maire écologiste Grégory Doucet avant une marche en hommage au militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque.
"C'est d'abord la ville de Jean Moulin, la capitale de la Résistance", a-t-il ajouté devant la presse, en assurant que tout le week-end serait placé dans sa ville sous une "extrême vigilance" des policiers nationaux et municipaux.
Le cortège est censé s'élancer de la place Jean Jaurès aux alentours de 15h, en direction de la rue Victor Hugo.
#OrdrePublic
Une manifestation dite « Marche en hommage à Quentin » aura lieu demain samedi 21 février à #Lyon à partir de 15h00.
⚠️ La circulation et le stationnement seront perturbés sur l'ensemble du parcours. Nous vous recommandons d’anticiper vos déplacements !
✅ La… pic.twitter.com/j2oMmouEHl
— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 20, 2026
Depuis le Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a appelé "tout le monde au calme". Le président a également annoncé une réunion avec le gouvernement sur "les groupes d'action violente".
Une marche en hommage au jeune militant d'extrême droite Quentin Deranque, battu à mort par des militants d'ultragauche, sera encadrée samedi à Lyon par un dispositif "extrêmement important" de policiers et gendarmes, les autorités redoutant des affrontements entre les deux camps.
Cet étudiant de 23 ans a succombé à un déluge de coups assénés le 12 février alors qu'il était au sol, victime d'un "homicide suite à des affrontements entre groupes d'ultradroite et d'ultragauche", selon l'arrêté de la préfecture du Rhône autorisant la marche.