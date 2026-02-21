La préfecture du Rhône saisit la justice au sujet de saluts nazis dans la marche pour Quentin

La préfecture du Rhône a annoncé samedi qu'elle comptait saisir la justice au sujet de saluts nazis ainsi que d'insultes racistes et homophobes détectés à Lyon pendant l'hommage au militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque.

Ces gestes et déclarations ont été repérés sur des vidéos de la marche, mises en ligne sur les réseaux sociaux, a précisé un porte-parole de la préfecture.

"Conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur", la préfète Fabienne Buccio signalera "au procureur de la République tous les gestes et propos répréhensibles" détectés, a-t-il ajouté.