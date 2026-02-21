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Marche pour Quentin : «Il y a des effectifs de police importants», explique Fabienne Buccio, préfète du Rhône

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il y a des effectifs de police importants. On a plusieurs compagnies républicaines de sécurité, des escadrons de gendarmerie», a expliqué Fabienne Buccio, préfète du Rhône, ce samedi 21 février. Elle a détaillé le dispositif de sécurité mis en place à Lyon pour la marche en hommage à Quentin Deranque. 
 

HommageRhôneSécurité

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