Marche pour Quentin : «Il y a des effectifs de police importants», explique Fabienne Buccio, préfète du Rhône

«Il y a des effectifs de police importants. On a plusieurs compagnies républicaines de sécurité, des escadrons de gendarmerie», a expliqué Fabienne Buccio, préfète du Rhône, ce samedi 21 février. Elle a détaillé le dispositif de sécurité mis en place à Lyon pour la marche en hommage à Quentin Deranque.

