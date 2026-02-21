Marche pour Quentin : «Le maire écologiste de Lyon a eu l'indignité de dire que la ville ne devait pas devenir le repère de l'ultradroite», dénonce ce sénateur honoraire belge

«Le maire écologiste de Lyon a eu l'indignité de dire que la ville ne devait pas devenir le repère de l'ultradroite», a dénoncé Alain Destexhe ce samedi sur CNEWS. Le sénateur honoraire belge a notamment déploré le refus de Grégory Doucet, maire écologiste de la ville, d'accrocher un portrait du militant nationaliste sur le parvis de l'Hôtel de Ville.