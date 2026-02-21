Municipales 2026 : ces personnalités qui soutiennent des candidats à Paris... et dans d'autres villes

La campagne pour les élections municipales bat son plein à un moins d'un mois du premier tour. Les candidats à la mairie peuvent notamment compter sur le soutien de nombreuses célébrités à Paris, mais aussi dans d'autres villes.

Un peu de people dans une campagne très politisée. Les élections municipales 2026 approchent à grands pas. Un scrutin local important qui donnera un petit aperçu de la carte électorale à un an de l'élection présidentielle. Certains candidats importants cherchent à être reconduits dans leur mairie pendant que d'autres ténors de la politique tenteront d'obtenir la mairie, comme par exemple Rachida Dati à Paris. Pour ce faire, les candidats pourront compter sur le soutien de certaines célébrités de premier plan.

Ainsi, à Paris, l'ancien membre des Nuls de l'Info Dominique Farrugia a apporté son soutien à Rachida Dati (LR). A l'inverse, un autre ancien de la maison Canal+ Bruno Gaccio, scénariste et ancien auteur des Guignols de l’info, s’engage au nom de La France insoumise, aux côtés de Sophia Chikirou. L'ancienne chanteuse Koxie, autrice du tube à succès Garçon en 2007, a publiquement soutenu Sarah Knafo du parti Reconquête. S'il n'a pas affiché son soutien envers la conseillère et compagne d'Eric Zemmour, Lorant Deutsch a toutefois validé une de ses mesures phares, de rouvrir les voies sur berges aux voitures du « quai du Louvre » et ce, « jusqu’à la Bastille ». Une idée que l'animateur a qualifiée de «géniale et essentielle».

Karim Benzema, Gérard holtz...

A Lyon, quelques personnalités publiques ont affiché leur soutien à Jean-Michel Aulas, grand favori du scrutin. C'est le cas notamment de Karim Benzema et de Sonny Anderson, anciens buteurs de l'Olympique Lyonnais, dont JMA fut longtemps le président. Du côté des soutiens de Grégory Doucet, on retrouve l'artiste André Manoukian et les sportifs Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde du 800 m en 2017 à Londres, et Johanne Gomis, ex-joueuse internationale de basket.

A Nice, le journaliste Gérard Holtz et l'ancienne animatrice de TF1 Denise Fabre ont déclaré soutenir le maire sortant Christian Estrosi, qui aura fort à faire face à son grand rival de l'UDR Eric Ciotti.

Enfin, à Toulon, Josée Massi, maire sortante et candidate à sa réélection, a reçu le soutien officiel du skipper Marc Thiercelin, compagnon de la journaliste Estelle Denis, le lundi 16 février.

Le positionnement de ces célébrités va-t-il avoir une influence positive sur le résultat de leurs candidats respectifs ? Rien n'est moins sûr. En revanche, cela annonce une probable grande mobilisation des personnalités publiques en vue de l'élection présidentielle de 2027.