Municipales 2026 : voici les départements où les maires ont le plus démissionné depuis 2020

À moins d’un mois du premier tour des municipales, une étude révèle des disparités territoriales dans les abandons de poste enregistrés lors de la dernière mandature. Densité, taille des communes, pression locale : tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne.

Rendre l'écharpe... et le fardeau qui y est très souvent associé. Alors que de nouvelles élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains, nombreux sont les édiles qui ont mis fin à leur mandat de façon prématurée après avoir été élus en 2020. Le nombre de démissions de maires par département entre mars 2020 et mars 2025, a en effet été passé au crible par une enquête CEVIPOF, menée par Martial Foucault et étayée par un journaliste de La Dépêche, qui a de son côté produit une carte interactive à partir des données extraites par les chercheurs.

Dans le détail, celle-ci montre d’abord que les villes, notamment selon leur densité, ne sont pas toutes logées à la même enseigne face aux défections. En effet, alors que ces dernières années les démissions de maires ont tutoyé des records dans l'Hexagone, les communes de petite taille (moins de 500 habitants) semblent davantage frappées par le phénomène, avec 41,7% des démissions totales.

Les villes qui comptent plus de 1.000 habitants, où les défections ont particulièrement bondi ces dernières années, ne sont pas en reste, avec 25% des abandons totaux. «Plus la taille de la commune augmente, plus le risque de démission a progressé au cours de ce mandat», résume le texte.

La fatigue des anciens édiles

C'est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes que la vague de démissions a été la plus forte, avec 300 démissions recensées en 5 ans. L'Occitanie et la Bourgogne Franche-Comté complètent ce trio de tête avec, respectivement, 253 et 249 abandons. Au pied du podium, avec une défection de moins (248), la Nouvelle-Aquitaine.

En adoptant un point de vue encore plus localisé, cette fois au niveau des départements, c'est en Isère, avec 62 démissions, que le phénomène a été le plus marqué. Le Nord (60) et la Haute-Garonne (49) occupent les deux autres marches de ce second podium. «La situation en Isère est plus préoccupante car la fréquence de démission y est en moyenne deux fois plus importante que celle observée dans les 10 autres départements les touchés», précise l'étude.

Autre enseignement de l’étude : l’âge des élus ayant prématurément mis fin à leur mandat. Les données montrent que les élus les plus expérimentés, dont l’âge moyen dépasse 67 ans, sont surreprésentés parmi les démissionnaires, comparativement aux maires de la nouvelle génération, âgés en moyenne de 59 ans. Fatigue physique liée à la fonction, lourdeurs bureaucratiques, hausse des violences à l’encontre des édiles : autant de facteurs susceptibles d’éroder les convictions et les vocations.