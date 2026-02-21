Musée du Louvre : vers une entrée gratuite pour les personnels des forces de l'ordre à condition qu'ils portent leur arme de service ?

Un rapport parlementaire propose d’autoriser l’accès gratuit aux musées pour les policiers et gendarmes hors service, à condition qu’ils portent leur arme. Objectif : renforcer la dissuasion face aux vols, après le cambriolage du Louvre survenu en octobre.

Une mesure inspirée de ce qui existe déjà dans les trains. Après le cambriolage du 19 octobre dernier au Louvre, le gouvernement a missionné le député Renaissance Christophe Marion pour réfléchir à la sécurisation des musées. Son rapport, remis vendredi à la ministre de la Culture Rachida Dati, avance une proposition qui ne passera pas inaperçue : accorder la gratuité d’entrée aux policiers et gendarmes, à condition qu’ils portent leur arme de service.

Le principe est simple : permettre aux forces de l’ordre hors service de circuler gratuitement dans les établissements culturels, à la manière du dispositif en vigueur depuis 2022 dans les transports ferroviaires. En contrepartie, les agents devraient respecter les règles encadrant le port d’arme hors service (port réglementaire, brassard, signalement à l’accueil).

Une logique de dissuasion

L’idée n’est pas de transformer les musées en casernes, mais de renforcer la présence dissuasive dans les salles. Les policiers et gendarmes pourraient intervenir en cas de crime ou de délit flagrant, ou pour porter assistance à une personne en danger. Il leur reviendrait toutefois d’évaluer les conditions de leur intervention, notamment en fonction de l’affluence.

Le rapport formule 24 recommandations au total. Il suggère aussi de doter plus largement les agents de sécurité privée d’armes de catégorie D (matraques électriques, bombes lacrymogènes), afin de «renforcer la dissuasion des actes de vol de biens culturels».

Selon le document, les vols dans les musées français restent relativement stables, avec une moyenne d’une vingtaine de faits par an ces quinze dernières années. En 2025, plus de la moitié des incidents seraient de faible intensité, souvent commis sans effraction. Mais le rapport souligne une évolution préoccupante : depuis deux ans, certains vols s’accompagnent d’une violence accrue et de méthodes évoquant celles de la criminalité organisée.

Reste à savoir si le gouvernement retiendra cette proposition sensible, qui pose une question délicate : jusqu’où militariser la protection des œuvres… sans altérer l’expérience des visiteurs ?