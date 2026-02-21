Nouveau-né en attente de soins, deux membres de la famille en garde à vue... Ce que l'on sait des trois jeunes enfants enlevés en Seine-Saint-Denis

Le procureur de Bobigny a publié un communiqué suite à l'enlèvement de trois enfants à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Les suspects, les parents, ont pris la fuite lorsque des éducateurs sont venus à leur domicile faire exécuter une ordonnance de placement des enfants.

Un nouveau-né dans une situation critique. Une alerte enlèvement a été déclenchée tôt ce samedi 21 février après la disparition de trois enfants, dont un bébé prématuré de six semaines, enlevé jeudi à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Ses aînés, qui étaient confiés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE), ont également été enlevés, a indiqué le ministère de la Justice dans cette alerte.

🔴 Alerte Enlèvement en cours dans le département de la Seine-Saint-Denis.

Appelez le 197 pour vos signalements

Informations >> https://t.co/UfW6ZMD0X9pic.twitter.com/xKbP9Un9uK — Ministère de la Justice (@justice_gouv) February 21, 2026

«Le 18 février 2026, trois jeunes enfants d'une même fratrie, âgés de 2 ans et demi,18 mois et 6 semaines ont fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance par le parquet de Bobigny», révèle un communiqué d'Eric Mathais, procureur de Bobigny. Face aux éducateurs venus récupérer les enfants, les parents ont pris la fuite avec les enfants.

Le comportement des parents pointé du doigt

Cette ordonnance a été prise «suite à un signalement hospitalier mettant en évidence un hébergement précaire, la consommation de stupéfiants par les parents, les enfants étant négligés dans leurs besoins existentiels».

«Deux membres de la famille des parents sont actuellement en garde à vue, en raison de suspicions sur l'assistance qu'ils auraient pu apporter aux parents pour l'enlèvement des enfants et dans leur fuite», a révélé un nouveau communiqué d'Eric Mathais qui précise que «les investigations continuent pour localiser la famille».

Un nourrisson en danger, selon ces médecins

Le procureur de Bobigny est revenu sur le cas critique d'Eline, la benjamine : «La situation de la plus jeune est particulièrement inquiétante. Ce nouveau-né, prématuré, présente une cardiopathie nécessitant une intervention chirurgicale mais surtout des sois réguliers dans l'attente. Les médecins hospitaliers suivant le nourrisson indiquent que, sans soins adaptés, son état pourrait devenir problématique dans les 48 heures».

«La sûreté territoriale (DTSP) de Seine-Saint-Denis, puis le service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis ont été saisis d’une enquête pour enlèvement de mineur de moins de 15 ans en bande organisée», précise le procureur. Cependant, «les nombreuses investigations menées pour localiser cette famille sont restées vaines à ce stade».

Pour rappel, «les suspects sont les parents, Abdelkader Benabderrahmane, 24 ans, 1m70, mince, cheveux et yeux bruns, possible griffure au visage» et «Chaima Hattab, 20 ans, mesurant entre 1m62 et 1m65, mince, cheveux et yeux bruns. Ils sont susceptibles de tenter de quitter le territoire national», selon l'alerte enlèvement transmise par le ministère de la Justice.

Toutes les informations sont bienvenues, et à transmettre à l'adresse suivante : [email protected]. Si vous localisez les enfants, n'intervenez pas vous-même et contactez immédiatement le 197, ajoute le parquet.