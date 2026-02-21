Le président Emmanuel Macron s'entretient actuellement au Salon de l'agriculture avec le patron de la Coordination rurale (CR), Bertrand Venteau, et le représentant du Lot-et-Garonne José Pérez, a indiqué samedi l'Elysée.
Après avoir annoncé son intention de boycotter le traditionnel petit-déjeuner du Salon de l'agriculture avec Emmanuel Macron, puis s'être déclaré ouvert à un rendez-vous commun avec "tous les syndicats", M. Venteau a finalement accepté une réunion bilatérale avec le chef de l'Etat.
Emmanuel Macron s'est félicité samedi que la France soit "en train de gagner durablement le combat contre la dermatose" bovine, peu avant l'inauguration du Salon de l'agriculture qui se tient sans vaches cette année en raison de cette maladie.
"Par les choix sanitaires défendus par le gouvernement, on peut se féliciter d'être en train de gagner durablement le combat contre la dermatose" arrivée en France pour la première fois en juin 2025, a déclaré le président de la République au parc des expositions Porte de Versailles. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis le 2 janvier.
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Le Salon de l'agriculture est lancé ce samedi à Paris par Emmanuel Macron. Pour la première fois, il s'effectuera sans vaches pour la photo officielle et sans la Confédération paysanne ni la Coordination rurale, qui boycottent le traditionnel rendez-vous entre le président et les principaux syndicats agricoles.
Les intentions de la Coordination rurale (CR), adepte des actions coup de poing, inquiètent et le chef de l'Etat devrait être accompagné de 250 policiers en civil, un dispositif particulièrement important, selon une source policière.