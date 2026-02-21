Le président Emmanuel Macron s'entretient actuellement au Salon de l'agriculture avec le patron de la Coordination rurale (CR), Bertrand Venteau, et le représentant du Lot-et-Garonne José Pérez, a indiqué samedi l'Elysée.

Après avoir annoncé son intention de boycotter le traditionnel petit-déjeuner du Salon de l'agriculture avec Emmanuel Macron, puis s'être déclaré ouvert à un rendez-vous commun avec "tous les syndicats", M. Venteau a finalement accepté une réunion bilatérale avec le chef de l'Etat.