Salon de l'agriculture : municipales, Mercosur, dermatose... Un événement sous haute tension politique

Dès ce samedi 21 février et pour une durée de neuf jours, le Salon de l’Agriculture ouvre ses portes au public. Une 62e édition marquée par un contexte agricole difficile, notamment par la dermatose bovine et l’accord de libre-échange UE-Mercosur, avec en tête : les municipales.

Une édition pas comme les autres. Le Salon international de l’Agriculture (SIA) 2026 ouvre ses portes dès ce samedi 21 février et jusqu’au 1er mars prochain à Paris Expo-Portes de Versailles. Durant neuf jours, près de 1.100 exposants et 3.500 animaux accueilleront le public, et ce «dans une configuration entièrement repensée et un contexte de solidarité envers les filières d’élevage», indiquent les organisateurs.

En effet, l’édition 2026 s’inscrit dans un «contexte de solidarité», une situation inédite que le monde agricole français n’a jamais connue auparavant. Car, tout d’abord et pour la première fois depuis la création du salon en 1964, les bovins seront absents, compte tenu de l’épidémie de dermatose. Par conséquent, les organismes de sélection des races ont décidé «par précaution et par solidarité» avec les éleveurs touchés par la maladie de ne pas présenter leurs animaux.

Pour combler l’absence des stars de l’événement, qui occupent d’ailleurs chaque année une place prépondérante, le Salon de l’Agriculture 2026 fera la part belle aux chevaux. Concrètement, les équidés remplaceront ainsi les vaches et occuperont, durant ces neuf jours, une place centrale avec «des spectacles et démonstrations équestres de haut vol», comme les parades, des spectacles de voltige, du dressage et de l’attelage traditionnel, explique le SIA.

Face à ce contexte sanitaire et humain particulièrement difficile pour la filière agricole, le Salon de l’Agriculture a opté, dès la mi-janvier, à un slogan en guise de solidarité avec les agricultures touchés par la dermatose nodulaire : «plus que jamais, venir au SIA cette année, c’est soutenir».

© SIA

«Dans cette année particulière, venir au Salon, c’est bien plus qu’une visite : c’est un acte de soutien concret envers les agriculteurs, les filières touchées et le Salon lui-même, lieu de rassemblement et de rencontre entre le monde agricole et le grand public», écrit le SIA sur son site internet.

Cerise sur le gâteau, le Salon de l’Agriculture se tient, cette année, à quelques jours des Municipales et à un an de la Présidentielle 2027. Ainsi, plusieurs figures de la politique française s'y rendront, au nom de leur propre parti. L'événement n'échappera, donc, pas à la récupération politique, à l'heure où le monde agricole représente 8% du corps électoral.

De leur côté, les organisateurs insistent sur le fait que l’événement doit rester «grand public» et que ce n’était pas un «salon des politiques». De ce fait, le tractage et les manifestations resteront interdits durant ces neuf prochains jours, le but étant également d’éviter le chaos qu’avait marqué le premier jour du salon en 2024.

A l’époque, des manifestations s’étaient tenues avant l’inauguration par le président de la République et des heurts à l’intérieur du salon dans un contexte de colère agricole intense. Pour la 62e édition, le directeur du Ceneca Arnaud Lemoine a insisté : le Salon de l’Agriculture 2026 sera «un lieu de débats, pas de combats».

Des inquiétudes quant à l'accord commercial UE-Mercosur

Pour autant, l'événement s'inscrit cette année dans un «combat» mené par les agriculteurs ces derniers mois contre l’accord commercial de libre-échange UE-Mercosur. Dans ce dossier, la France avait voté contre le traité avec le bloc latino-américain, sans toutefois parvenir à bloquer le feu vert des Vingt-Sept. Le Parlement européen avait ensuite saisi la Cour de justice de l’UE, ce qui suspend le processus de ratification.

Lors d’un déplacement en Haute-Saône le 3 février dernier, le président de la République Emmanuel Macron avait été interrogé sur la possibilité qu'Ursula von der Leyen décide d’application provisoire de l’accord sans attendre ce délai. Ainsi, le chef de l’Etat a rappelé qu'il avait appelé la présidente de la Commission européenne à «tenir» ses engagements et à attendre un «éclairage» de la justice.

Au-delà de l'accord commercial UE-Mercosur, c'est la loi Duplomb qui est source de tensions dans l'Hexagone. Concernant la nouvelle proposition de loi déposée par le sénateur Laurent Duplomb et visant à autoriser la réintroduction de pesticides interdits en France, le chef de l’Etat avait affirmé qu’il fallait «regarder toujours avec beaucoup de prudence ces initiatives».

«Le président du Sénat a décidé de soumettre ce texte au Conseil d'État. C'est la bonne approche. Donc il faut attendre le retour du Conseil d'Etat et sur cette base-là, avoir un retour très précis pour voir ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas», avait temporisé Emmanuel Macron.

Enfin, lors de ce même déplacement en Haute-Saône, le président de la République avait fixé ses trois priorités pour que l’agriculture française soit «souveraine», le premier étant «la production». «Ce n’est pas un gros mot de produire», a plaidé le chef de l’Etat demandant pour cela de «continuer de simplifier» pour «rendre la vie plus simple à ceux qui produisent».

Le deuxième objectif est la «préservation de notre eau, notre sol, notre biodiversité». Et le troisième n’est autre «la protection». Selon Emmanuel Macron, «il faut faire avec notre agriculture exactement ce qu'on a fait ces derniers mois pour notre acier ou pour notre automobile, de la préférence européenne et de la protection». A savoir que «quand on a une règle qu'on impose à nos producteurs, il faut l'imposer à ceux (...) dont on importe les biens».

Malgré tout ce contexte électrique qui touche le monde agricole, le Salon de l'Agriculture reste toutefois optimiste. Pour l'édition 2026, 600.000 visiteurs sont attendus à Paris Expo-Porte de Versailles.