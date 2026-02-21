«Un dossier majeur» : pourquoi l’entrée de l’Ukraine dans l’UE pourrait-elle faire gronder les agriculteurs français ?

Alors que le Mercosur et la gestion gouvernementale de la crise de la dermatose bovine semblent focaliser l'attention des agriculteurs, un autre sujet brûlant pourrait rapidement faire jaser : l'ouverture du marché européen à certains géants de l'Est, notamment en cas d'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne.

La menace agricole pourrait venir de l'intérieur. Alors que le Mercosur cristallise les débats, à l'heure de l'ouverture du Salon International de l'Agriculture (21 février-1er mars), une accession au sein de l'UE, jugée de plus en plus probable, de l'Ukraine, pourrait constituer un changement majeur pour l'agriculture de nombreux pays du continent, dont la France.

L'entrée de l'Ukraine et de certains autres pays des Balkans de l'Ouest au sein de l'Union européenne étant de plus en plus certaine, les questions institutionnelles, budgétaires et sectorielles autour d'une UE à 35 n'ont pas tardé à faire parler. Parmi ces interrogations, on trouve celle de l'avenir de la Politique agricole commune (PAC), mise en place à l'échelle continentale.

Un apport continental, une menace nationale ?

En effet, grâce à l'inclusion de l'Ukraine, véritable géant de l'agriculture mondiale surnommé le «grenier à blé» de l'URSS durant la période soviétique, le vieux continent se renforcerait significativement à l'échelle internationale. A l'heure où les Etats-Unis augmentent leurs taxes agricoles, la Chine ne cesse d'améliorer ses ressources et d'autres pays comme la Russie propose des prix agressifs en matière d'import, l'Ukraine permettrait donc à l'Europe de se doter d'une force agricole supplémentaire.

A l'image de l'Espagne en matière de fruits et légumes, la Pologne pour la volaille ou encore les Pays-Bas en ce qui concerne les légumes sous-serre, l'Ukraine offrirait une production de blé, maïs, orge et tournesol inédite à l'Europe. De quoi faire de l'Ukraine et son accession à l'UE une «nécessité stratégique», comme l'a concédé le cabinet de l’Europe et des Affaires étrangères du gouvernement à CNEWS.

Mais aussi bénéfique qu'elle pourrait être à l'UE, cette Europe à 35 risquerait de coûter cher à la France et aux Français. Les coûts de production y étant nettement plus faibles, le foncier y étant bien plus accessible et les capacités d’exportation considérables, certains agriculteurs ont déjà fait connaître leurs craintes en matière de concurrence interne. Selon le site spécialisé Perspectives Agricoles, «les coûts de production en Ukraine sont équivalents aux deux-tiers des coûts de production en France». Dans ce sens, «nous avons intérêt à ancrer ces pays à l’Europe et à ce qu’ils s’alignent durablement sur les normes et valeurs de l’UE», a souligné le Cabinet Europe.

«Benjamin Haddad reste vigilant quant aux conséquences de l’élargissement de l'UE»

En 2022, la Commission européenne avait pris la décision de suspendre les droits de douane imposés à l'Ukraine pour se montrer solidaire vis-à-vis d'elle alors que la guerre qui l'oppose à la Russie venait de s'intensifier. Depuis, le continent a été inondé de produits en provenance de l'Est de l'Europe, notamment la volaille, les œufs et le sucre, définis comme «produits les plus sensibles». Une situation qui a poussé la Commission a revoir son aide économique et imposer des quotas maximum d'exportation à l'Ukraine, qui ne devaient pas être dépassés sans quoi les droits de douane auraient été réintroduits.

Cette situation connue il y a plusieurs années n'a pas échappé au ministre délégué chargé de l'Europe de France, Benjamin Haddad, en fonction depuis 2025. «Les différents pays candidats, et notamment l’Ukraine, devront procéder à plusieurs réformes afin de se rapprocher de l’acquis communautaire. C’est dans ce sens qu’à été révisé l’accord d’association et de libre-échange entre l’Union et l’Ukraine (ALECA). Les Etats candidats doivent travailler à combler l’écart réglementaire et normatif entre leurs pratiques agricoles actuelles et les exigences européennes et nous sommes pleinement mobilisés pour les accompagner», indique ainsi son cabinet.

Pour le think tank français Agridées, plusieurs mesures pourraient également aider l'UE à intégrer l'Ukraine sans cela ne bouleverse négativement l'agriculture locale des Etats membres. Les agriculteurs jugent majoritairement que mettre le concept de souveraineté alimentaire, en proportionnant le budget agricole à un espace élargi, pourrait bénéficier aux agricultures locales. Un son de cloche que partage le cabinet ministériel français : «Nous restons très attachés à maintenir une approche fondée sur les mérites propres et sommes déterminés à faire en sorte que chaque pays candidat puisse récolter le fruit de ses efforts, s’il fait les réformes nécessaires».

Enfin, les agriculteurs verraient d'un bon œil un soutien de l'UE aux «zones intermédiaires fragilisées par l’élargissement afin de pérenniser une agriculture économique territoriale et éviter un scénario à terme identique à celui de la désindustrialisation». Depuis 1968, plus de trois emplois sur quatre (78%) liés à l'agriculture ont été supprimés dans les territoires français, notamment des suites d'une «désagricolisation». «Benjamin Haddad au nom de la France, reste particulièrement vigilant quant aux conséquences potentielles de l’élargissement de l'UE sur nos politiques sectorielles», a finalement conclu le cabinet.