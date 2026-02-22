«Aujourd'hui, le risque devient permanent», a dénoncé Damien Galtier, président du syndicat autonome du Sdis 31 et sapeur-pompier depuis 33 ans, ce dimanche 22 février, dans La Matinale Week-end. Il s'est exprimé sur les agressions de plus en plus fréquentes dont sont victimes les pompiers.
Augmentation des agressions de sapeurs-pompiers : «Aujourd'hui, le risque devient permanent», dénonce Damien Galtier
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le
«Aujourd'hui, le risque devient permanent», a dénoncé Damien Galtier, président du syndicat autonome du Sdis 31 et sapeur-pompier depuis 33 ans, ce dimanche 22 février, dans La Matinale Week-end. Il s'est exprimé sur les agressions de plus en plus fréquentes dont sont victimes les pompiers.