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Augmentation des agressions de sapeurs-pompiers : «Aujourd'hui, le risque devient permanent», dénonce Damien Galtier

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Aujourd'hui, le risque devient permanent», a dénoncé Damien Galtier, président du syndicat autonome du Sdis 31 et sapeur-pompier depuis 33 ans, ce dimanche 22 février, dans La Matinale Week-end. Il s'est exprimé sur les agressions de plus en plus fréquentes dont sont victimes les pompiers.
 

Pompiers

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