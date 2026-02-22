Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Crues : voici les 3 départements placés en vigilance rouge ce dimanche

Par CNEWS
Publié le

Météo-France a placé trois départements en vigilance rouge pour risques de crues pour la journée de ce dimanche 22 février. Sont concernés la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime.

Habitants de la côte ouest de l'Hexagone, soyez extrêmement vigilants. L'institut météorologique français a en effet placé trois départements en état d'alerte maximale - à savoir en vigilance rouge - pour des crues ce dimanche 22 février. Sont concernés la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime.

«Sur les deux tiers sud du pays, la journée s'annonce belle et assez bien ensoleillée, après la dissipation des brumes et brouillards matinaux très présents dans les vallées du Rhône et de la Garonne», détaille Météo-France.

Sur le même sujet Météo : du soleil en début de semaine, retour de la pluie à partir de jeudi... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ? Lire

CIEL «très nuageux à couvert»

Côté ciel, il faudra s'attendre à du «très nuageux à couvert» au nord de la Loire, «avec quelques gouttes le matin près des frontières du Nord-Est». «Des petites pluies» s'inviteront en matinée «près des côtes de la Manche», souligne le prévisionniste.

@Météo-France

Enfin, le mercure sera compris entre 7 °C et 11 °C dans la moitié nord, tandis qu'il variera entre 1 °C et 7 °C au sud. Quelques gelées sont «possibles dans le Massif central près des Alpes», souligne l'institut. Il faudra par ailleurs s'attendre à des maximales «allant de 11 °C à 16 °C au Nord, et de 17 °C à 20 °C au Sud».

vigilance météoMétéoalerte rougeCrues

À suivre aussi

Canicule : voici les 41 départements placés en vigilance jaune ce vendredi
Orages : voici les 12 départements placés en vigilance jaune ce vendredi
Canicule : voici les 14 départements placés en vigilance orange ce vendredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités