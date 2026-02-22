Crues : voici les 3 départements placés en vigilance rouge ce dimanche

Météo-France a placé trois départements en vigilance rouge pour risques de crues pour la journée de ce dimanche 22 février. Sont concernés la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime.

Habitants de la côte ouest de l'Hexagone, soyez extrêmement vigilants. L'institut météorologique français a en effet placé trois départements en état d'alerte maximale - à savoir en vigilance rouge - pour des crues ce dimanche 22 février. Sont concernés la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime.

«Sur les deux tiers sud du pays, la journée s'annonce belle et assez bien ensoleillée, après la dissipation des brumes et brouillards matinaux très présents dans les vallées du Rhône et de la Garonne», détaille Météo-France.

CIEL «très nuageux à couvert»

Côté ciel, il faudra s'attendre à du «très nuageux à couvert» au nord de la Loire, «avec quelques gouttes le matin près des frontières du Nord-Est». «Des petites pluies» s'inviteront en matinée «près des côtes de la Manche», souligne le prévisionniste.

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Enfin, le mercure sera compris entre 7 °C et 11 °C dans la moitié nord, tandis qu'il variera entre 1 °C et 7 °C au sud. Quelques gelées sont «possibles dans le Massif central près des Alpes», souligne l'institut. Il faudra par ailleurs s'attendre à des maximales «allant de 11 °C à 16 °C au Nord, et de 17 °C à 20 °C au Sud».