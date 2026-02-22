Crues : voici les 57 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé 57 départements en vigilance jaune pour risques de crues pour la journée du dimanche 22 février. Une large partie du pays est donc concernée.

Dans le sillage de la tempête Pedro, le niveau de certains cours d'eau est reparti à la hausse. Ce dimanche, Météo-France a notamment placé 57 départements en vigilance jaune crues.

Sont concernés l'Ain, l'Aisne, l'Allier, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l'Oise, l'Orne, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Vienne, les Vosges, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Vers «une accalmie»

Les perturbations successives des dernières semaines ont généré des crues sur l'ensemble du territoire national. Ces deux derniers jours, les pluies liées à la dépression Pedro se sont toutefois évacuées, laissant place «à une accalmie et un temps plus sec qui va s'installer pour quelques jours», selon Météo France.

© Météo-France

Pour l'heure la situation reste toutefois critique par endroit, notamment dans les trois départements en vigilance rouge crues : la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. Des «débordements importants à majeurs sont en cours ou attendus au moins dans les prochaines 24h» sur les cours d'eau concernés.