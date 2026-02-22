Isère : une soixantaine de personnes évacuées ce dimanche du Rivier d'Allemont, hameau coupé du monde par une avalanche 

Depuis vendredi 20 février, la soixantaine d’habitants du Rivier d’Allemont est isolée. En cause : une avalanche qui a recouvert la seule route d’accès au hameau. Ce dimanche matin, les habitants ont été évacués et les opérations de déneigement ont commencé.

Un hameau coupé du monde. Dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 février, une avalanche d’une ampleur inattendue a totalement isolé le hameau isérois du Rivier d’Allemont, en Oisans.

Si la coulée de neige n’a recouvert que la route départementale 526, unique voie d’accès au hameau, sans provoquer d’autres dégâts, elle empêche désormais toute entrée ou sortie.

Face à cette situation, la mairie a ordonné l’évacuation des 60 résidents et touristes présents sur place. L’opération a démarré ce dimanche 22 février aux alentours de 9h30 et s’est poursuivie durant toute la matinée.

@Gendarmerie nationale

Les secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de l’Isère ont effectué une dizaine de rotations en hélicoptère entre Le Rivier et le barrage d’Allemont, où les personnes évacuées ont été déposées.

«L’hélicoptère se pose dans le hameau, ensuite on forme des groupes de six, on les fait monter à bord, et l’appareil repart immédiatement pour les déposer ici. «Il ne coupe pas son moteur et enchaîne directement les rotations», a expliqué Nicolas Grandjean, adjudant au PGHM de l’Isère, au micro de France Bleu. Il a qualifié cette évacuation d’«assez exceptionnelle».

Toutes les personnes évacuées ont ensuite été prises en charge dans des autocars, qui les ont conduites vers une salle mise à leur disposition le temps qu’elles puissent s’organiser.

Un retour à la normale prévu dans deux semaines

Les habitants du hameau devront donc prendre leur mal en patience : les opérations de déneigement s’annoncent longues et complexes. Laurent Pélissier, premier adjoint à la mairie d’Allemont, explique cette situation par le fait que l’avalanche est sortie de son couloir habituel.

Au lieu de simplement traverser la route départementale 526, la coulée de neige a serpenté le long de la chaussée sur plus d’un kilomètre, bloquant totalement l’accès au hameau, a-t-il indiqué à nos confrères.

Avalanche impressionnante dans le secteur du Rivier d’Allemond.



Partie spontanément dans la nuit, la coulée s’est scindée en deux : l’une a terminé en fond de vallon, l’autre a parcouru près de 1,5 km jusqu’au hameau d’Articol.

Plusieurs voitures endommagées.



📷 Grégory Coubat pic.twitter.com/Tmyee7uL7i — Météo Grenoble (@MeteoGrenoble38) February 20, 2026

À cela s’ajoute l’épaisseur impressionnante du manteau neigeux, qui atteint par endroits jusqu’à trois mètres.

La mairie estime qu’il faudra environ deux semaines pour dégager complètement la route et rétablir l’accès au hameau.