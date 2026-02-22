«J'espère que la mort de Quentin fera prendre conscience du danger que représente LFI pour notre pays, pour la démocratie», lance Aurore Bergé

«J'espère que la mort de Quentin fera prendre conscience du danger que représente LFI pour notre pays, pour la démocratie», a lancé Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, ce dimanche 22 février dans Le Grand Rendez-vous, au sujet de la mort de Quentin Deranque.