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«J'espère que la mort de Quentin fera prendre conscience du danger que représente LFI pour notre pays, pour la démocratie», lance Aurore Bergé

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«J'espère que la mort de Quentin fera prendre conscience du danger que représente LFI pour notre pays, pour la démocratie», a lancé Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, ce dimanche 22 février dans Le Grand Rendez-vous, au sujet de la mort de Quentin Deranque. 

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