Mort de Quentin : Laurent Wauquiez attend «un engagement solennel de la gauche» à se désolidariser de «la force de division et de violence» que représente LFI

Dans les colonnes du Journal du Dimanche, le chef des députés LR Laurent Wauquiez est revenu sur la mort de Quentin Deranque. Sans mâcher ses mots, il a dénoncé la responsabilité qu'a selon lui La France insoumise dans le meurtre du jeune homme.

«L’extrême gauche a du sang sur les mains», a fustigé Laurent Wauquiez, dans une interview accordée au «Journal du Dimanche» ce dimanche 22 février. En revenant sur la mort de Quentin Deranque, le président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale a exprimé sa «profonde colère». «Cela fait des mois que je dénonce ce qu’est réellement La France insoumise», a-t-il déploré. «Il aura fallu ce drame pour ouvrir les yeux».

Sans ménagement, l’élu de Haute-Loire a dénoncé «la violence qui s’est déchaînée sur Quentin», «nourrie par La France insoumise» : «Jean-Luc Mélenchon a fait de la violence un outil politique». Et de pointer du doigt les réactions des membres de LFI, qui, après la mort de Quentin «ont cherché à se poser eux-mêmes en victimes» «avec indécence et cynisme».

«La seule manière de combattre LFI, c’est de les isoler»

Par conséquent, Laurent Wauquiez a appelé à mettre en place «un cordon sanitaire contre LFI». «J’attends un engagement solennel de la gauche à ne plus jamais s’allier avec La France insoumise», a-t-il scandé. «La France insoumise est devenue un danger pour notre vie démocratique», «une force de déstabilisation, de division et de violence». «La seule manière efficace de les combattre, c’est de les isoler.»

Et de conclure en citant un célèbre écrivain italien : «Comme le disait Pier Paolo Pasolini, "le fascisme peut revenir sous les habits de l’antifascisme". C’est ce qu’on observe aujourd’hui avec LFI : ceux qui se prétendent antifascistes sont les plus violents, les vrais fascistes et la seule menace pour la République».