Mort de Quentin : pourquoi Paris convoque-t-il l'ambassadeur américain ?

La France va convoquer l'ambassadeur américain Charles Kushner après des déclarations de l'administration Trump sur la mort de Quentin Deranque. Paris, via son ministre des des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, dénonce «une instrumentalisation politique d'un drame national».

Des explications sont demandées. L’ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, va être convoqué au ministère français des Affaires étrangères. L'annonce a été faite dimanche par Jean-Noël Barrot en réaction aux propos tenus par l'administration américaine après la mort de Quentin Deranque.

«Nous allons convoquer l'ambassadeur des États-Unis en France, puisque l'ambassade des États-Unis en France a fait un commentaire sur ce drame (…) qui concerne la communauté nationale», a déclaré Jean-Noël Barrot, invité de France Inter.

Le ministre a dénoncé toute «instrumentalisation de ce drame à des fins politiques», ajoutant que la France n'avait «aucune leçon à recevoir, en particulier de l'internationale réactionnaire, s'agissant de la violence».

washington pointe «la violence politique de l'extrême gauche»

Democracy rests on a basic bargain: you get to bring any viewpoint to the public square, and nobody gets to kill you for it.



This is why we treat political violence — terrorism — so harshly. Once you decide to kill people for their opinions instead of persuade them, you’ve… https://t.co/Ue6XWFWAFC — Under Secretary of State Sarah B. Rogers (@UnderSecPD) February 20, 2026

Vendredi, l'administration de Donald Trump avait publiquement dénoncé ce qu'elle qualifiait de «violence politique d'extrême gauche», dans une première réaction officielle après la mort de Quentin Deranque. Washington avait alors appelé à ce que les responsables soient traduits en justice.

Les États-Unis suivent de «près» cette affaire

«Lorsque l'on décide de tuer des gens pour leurs opinions au lieu de les persuader, on se place en dehors de la civilisation», a posté sur X la sous-secrétaire d'Etat à la diplomatie publique, Sarah Rogers, soulignant que les États-Unis suivent de «près» cette affaire.

Elle a partagé un message du Bureau de lutte contre le terrorisme, qui dépend du département d'Etat américain, affirmant que «l'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique».