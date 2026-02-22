Municipales 2026 : qui sont les candidats à la mairie de Strasbourg ?

À l'approche des municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars, la maire écologiste de Strasbourg Jeanne Barseghian fait campagne pour briguer un second mandat dans la ville alsacienne. Elle fera face à 10 candidats, dont la socialiste Catherine Trautmann placée en tête du dernier sondage Ipsos réalisé fin janvier.

Une ville qui pourrait basculer du côté du PS. D’après un sondage Ipsos relayé le 4 février dernier, la candidate PS Catherine Trautmann bénéficierait de 31% des intentions de vote au premier tour des municipales à Strasbourg. Loin devant la maire écologiste sortante Jeanne Barseghian (22%), le candidat LR Jean-Philippe Vetter (19%) et la candidate RN Virginie Joron (11%).

Voici une présentation des 11 candidats qui s’affronteront le 15 puis le 22 mars lors des élections municipales de cette ville clé du Bas-Rhin et de l'Est de l'Hexagone.

Jeanne Barseghian (Écologistes)

La maire sortante de 45 ans, première élue écologiste à la tête de Strasbourg, a pour ambition de poursuivre la transformation de la gare de Strasbourg, l'extension du tram Nord et la rénovation de l'Opéra national du Rhin.

Elle a également confié mercredi aux Dernières Nouvelles d’Alsace son envie de mettre en place «un conseil de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et un baromètre local des discriminations pour améliorer la lutte contre les sexismes, les racismes, l’antisémitisme et les LGBTIphobies».

L’élue écologiste a fait part de son ambition de créer «un pôle de ressources pour les violences sexistes et sexuelles accessible à tous» et un plan «ville plus sûre pour les femmes», ainsi qu’une campagne gratuite de dépistage de l’endométriose pour les volontaires de plus de 14 ans.

Catherine Trautmann (Parti Socialiste)

Annoncée largement en tête des sondages, Catherine Trautmann, ex-maire de Strasbourg entre 1989 et 1997 puis entre 2000 et 2001, brigue un nouveau mandat sous l’étiquette PS.

A 75 ans, l’ancienne ministre de la Culture sous Lionel Jospin entend s’attaquer aux «politiques tarifaires, au coût de la mobilité, sans non plus charger la fiscalité».

Catherine Trautmann propose notamment la gratuité des transports en commun pour les plus de 65 ans, la baisse du stationnement résident, l’encadrement des loyers, mutuelle communale ou la gratuité des fournitures scolaires.

Jean-Philippe Vetter (Les Républicains)

Jean-Philippe Vetter a été le premier candidat à déclarer officiellement sa candidature à la mairie de Strasbourg sous l’étiquette LR avec sa liste «Aimer Strasbourg». Le sondage Ipsos cité plus haut le place en troisième position, juste derrière la maire écologiste, il pourrait donc être un homme clé pour cette élection.

Soutenons nos #commerçants, nos #artisans et toutes celles et ceux qui font vivre notre ville.



Pour cela, faisons tout pour faire revenir les Strasbourgeois au cœur de #Strasbourg.

👇 pic.twitter.com/CIiCjw1jQT — Jean-Philippe Vetter (@JPVETTER) October 30, 2025

Pour rappel, il a été crédité de 18.6% des voix au premier tour des dernières élections municipales organisées dans la commune alsacienne, le plaçant comme un sérieux rival dans la course à la municipalité.

Virginie Joron (Rassemblement National)

Virginie Joron a commenté sur X le sondage Ipsos, où elle apparait quatrième avec 11% des intentions de vote, assurant que «rien n’est joué» car «le système se partage le pouvoir entre PS, écolos et fausse droite».

Le #RN fait tomber la #LFI à Strasbourg ?



Ce n’est qu’un sondage : rien n’est joué. À #Strasbourg, le système se partage le pouvoir entre PS, écolos et fausse droite. Même impuissance, mêmes renoncements.



Une autre voie existe pour Strasbourg. #SauvonsSauvonspic.twitter.com/KQkkYNJz6j — Virginie Joron (@v_joron) February 4, 2026

La députée européenne du groupe Patriotes se présente pour la première fois à la mairie de Strasbourg. Elle mise sur sa volonté de remettre en place l'arrêté anti-mendicité abrogé par la maire sortante en 2020 et mener un audit sur les finances «pour savoir où va l'argent des Strasbourgeois», selon France Bleu - Grand Est.

Louise Fève et Marc Baud-Berthier (Lutte ouvrière)

Le parti d’extrême gauche Lutte ouvrière présente cette année à Strasbourg une liste codirigée par Louise Fève, cheminote, et Marc Baud-Berthier, enseignant en collège.

Cette liste, baptisée «Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs» , a notamment fait valoir début février dans un communiqué «que tous les travailleurs, français ou étrangers, en activité, privés d'emploi ou retraités, forment une seule et même classe sociale».

Pierre Jakubowicz (Horizons)

La tête de liste du parti Horizons Pierre Jakubowicz a déclaré sa candidature à la municipalité de Strasbourg lors d’un entretien accordé début septembre à France 3 Alsace.

Réunir aujourd’hui, réussir demain. C’est notre feuille de route pour #Strasbourg.



Être Maire de Strasbourg, c’est un honneur mais surtout une responsabilité. Je m’y suis préparé.



Mon entretien sur @F3Alsace ce midi 👇🏻 pic.twitter.com/ixfpFhL803 — Pierre Jakubowicz 🇫🇷🇪🇺 (@PJakubowicz) September 4, 2025

«Je suis candidat aujourd’hui car je suis prêt à être maire demain. Je me suis préparé intellectuellement, physiquement et politiquement. Être maire de Strasbourg est un honneur mais c’est avant tout une responsabilité, celle de réunir aujourd’hui pour réussir demain et en tourner la page de ce mandat de la radicalité et de la brutalité», a indiqué Pierre Jakubowicz lors de son passage TV.

Il propose notamment la priorité absolue aux piétons, la création d’une brigade de sécurité des transports activé 24h/24 et promet de développer «l’éclairage intelligent».

Florian Kobryn (La France Insoumise)

La tête de liste LFI Florian Kobryn a présenté ce mercredi son projet comprenant 400 propositions dont la gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans, l’encadrement des loyers ou la gratuité des 30 premiers mètres cubes d'eau de chaque ménage.

🔥 Le programme "Strasbourg Fière et Solidaire" est à vous !



Nous avons soumis 400 propositions aux strasbourgeois·es, dans nos parlements populaires, pour convaincre, et nous laisser convaincre.



➡️ Le travail est fini : Retrouvez le programme sur https://t.co/hR6D7RgiY8 ! pic.twitter.com/IypZDbGEIv — Florian KOBRYN (@FlorianKobryn) February 18, 2026

Son programme comprend aussi la suspension du partenariat avec la ville de Ramat Gan (Israël) afin d’«affirmer une ligne décoloniale des relations internationales» ou l’instauration d’un «péage pour les cars et croisières touristiques faisant escale à Strasbourg».

Clément Soubise (Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaire)

Déjà candidat aux municipales 2020 à Strasbourg, Clément Soubise postule à nouveau pour ces élections six ans plus tard sous l’étiquette du Nouveau Parti Anticapitaliste Révolutionnaire, issu de la scission du NPA en 2022.

Il a exprimé sa volonté, au micro de BFM Alsace, de «porter la voix du travail dans ces élections» en priorisant les thématiques comme «les transports, le logement et l'écologie».

Fahad Raja Muhammad (Mouvement Populaire Indépendant)

Fahad Raja Muhammad, le candidat du Mouvement Populaire Indépendant pour ces élections, a publié le 10 février dernier ses 10 premières mesures, dont la volonté de permettre une circulation du tram strasbourgeois 24h/24, de proposer un «objectif de 0 logement insalubre».

Afin de renforcer la démocratie participative, il a aussi proposé de mettre en place «un droit populaire d’interpellation» gradué pouvant atteindre le «référendum municipal contraignant» dès les 30.000 signatures atteintes.

Mohamed Sylla (Utiles Bas-Rhin)

Mohamed Sylla va conduire la liste Utiles Bas-Rhin liée au groupe parlementaire LIOT avec l’ambition de «ne faire qu’un seul mandat en cas d’élection». Mohamed Sylla avait terminé 8e sur 12 candidats lors des élections législatives organisée en juin 2024 dans la commune alsacienne.

À #Strasbourg, on change la politique avec vous, pas sans vous !⁰Suite à notre rencontre citoyenne à Hautepierre, deux propositions concrètes pour l’emploi des jeunes émergent :



➡️ TRACE : un programme de mentorat intergénérationnel pour accompagner chaque jeune vers l’emploi.… — Mohamed SYLLA (@mlaminesylla) December 25, 2025

Fin décembre, il a mis en avant deux idées retenues lors d’une rencontre citoyenne : le développement du programme TRACE de mentorat intergénérationnel pour accompagner chaque jeune vers l’emploi et la mise en place de Clauses d’embauche jeunesse dans les marchés publics.

Dans son programme, ce secrétaire général du syndicat Unsa dans une grande enseigne multinationale met l’accent sur les services publics de proximité. Il propose de de mettre en place «un bus-mairie itinérant pour aller à la rencontre des habitants dans les quartiers périphériques» et des «référents administratifs de proximité» dans les différents quartiers de la ville.

Cem Yoldas («Strasbourg c’est nous»)

Le candidat de la liste «Strasbourg c’est nous», Cem Yoldas, a dérapé sur X mardi au sujet de la minute de silence rendue à Quentin, un militant nationaliste mortellement lynché la semaine dernière à Lyon.

Est-ce que les députés devront tendre le bras pour rendre hommage pleinement à Quentin ? https://t.co/qKfnwFemec — Cem Yoldas (@CemYoldass) February 17, 2026

«Est-ce que les députés devront tendre le bras pour rendre hommage pleinement à Quentin ?», a osé l’ancien porte-parole du groupuscule antifa de la Jeune Garde, dont des anciens membres sont suspectés d’avoir participé au lynchage mortel de Quentin.

En novembre dernier, il avait déjà fait polémique en diffusant sur X un tract traduit en quatre langues, à savoir le français, l’alsacien, l’arabe et le turc pour souligner la multiculturalité de la ville.

✨ Strasbourg est une ville multiculturelle.

Nous voulons parler à chaque Strasbourgeois·e avec la langue qu’il ou elle maîtrise le mieux.

Français, alsacien, turc, arabe — notre message est le même :

🤝 construire une alternative populaire, solidaire et antiraciste pour notre… pic.twitter.com/F7OBK3wQ6E — Cem Yoldas (@CemYoldass) November 16, 2025

Dans son programme pour les municipales, il propose notamment la gratuité des «transports en commun et des cantines», une règlementation plus stricte de Airbnb et la fin du jumelage entre Strasbourg et la ville israélienne de Ramat Gan.