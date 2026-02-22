Municipales 2026 : qui sont les candidats à la mairie de Toulouse ?

A moins d’un mois du premier tour des élections municipales, la campagne fait rage, à Toulouse, où la gauche espère ravir la ville au maire sortant Jean-Luc Moudenc, soutenu par la droite. LFI, esseulée dans son camp, et le RN, auront leur mot à dire.

La Ville rose va-t-elle virer de bord lors des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 ? C’est la volonté des dix candidats qui affronteront le maire sortant, Jean-Luc Moudenc, candidat à sa propre succession, soutenu par le socle commun pour effectuer un troisième mandat à la tête de la quatrième ville de France (515.000 habitants).

Face à lui une gauche divisée, qui présente un insoumis et un candidat issu d’une alliance élargie, ainsi que trois «petits candidats», mais aussi le Rassemblement national, en embuscade, qui entend bien jouer les trouble-fêtes et avoir un rôle décisif au second tour.

Jean-Luc Moudenc, maire sortant divers droite

À 65 ans, Jean-Luc Moudenc pourrait battre un record : celui de la longévité au Capitole (17 ans et 10 mois), en cas de réélection. Soutenu par un ensemble «centre-droit» élargi (Renaissance, LR, MoDem, UDI et Parti radical), l’édile a fait le choix de se présenter sans étiquette (divers droite) pour marquer son attachement à son territoire, quatre ans après avoir quitté Les Républicains.

Élu depuis 1985 comme conseiller municipal, adjoint entre 1995 et 2004, puis maire de Toulouse de 2004 à 2008 et depuis 2014, l'ex-LR Jean-Luc Moudenc a résisté à la «vague verte» des municipales de 2020, dans un contexte d’abstention record, de pandémie de Covid-19 et de divisions de la gauche.

Depuis, il est l’une des rares figures de droite à s’être maintenu en poste dans une grande ville.﻿ Raison pour laquelle, peut-être, Michel Barnier lui a proposé le ministère du Logement en septembre 2024. Le Toulousain a refusé, préférant se concentrer sur les municipales 2026. Mais le défi semble encore plus important cette fois-ci.

En lice pour un troisième mandat, Jean-Luc Moudenc, qui a lancé officiellement sa campagne le 28 juin 2025, doit faire face à plusieurs obstacles de taille. L’usure du pouvoir, un bilan décrié par les oppositions, et surtout à sa mise en cause personnelle dans une affaire de détournement de fonds publics.

François Piquemal (Lfi) et François Briançon (PS)

Face à lui, la gauche part désunie. Les Toulousains qui souhaitent débarrasser leur ville du joug de la droite auront en effet le choix : la gauche «insoumise» qu'entend représenter François Piquemal (LFI), 41 ans, soutenu par Jean-Luc Mélenchon, ou la gauche «unie», incarnée par le socialiste François Briançon, 59 ans, ancien adjoint aux Sports soutenu par la présidente socialiste de la région Occitanie Carole Delga.

Alors que Jean-Luc Mélenchon a viré largement en tête au premier tour de la présidentielle 2022 dans la Ville rose, François Piquemal va tenter de capitaliser sur cet excellent score au mois de mars. Après un an d’une campagne «de rupture» et des ralliements de dissidents du NPA et des Écologistes, le député de la 4e circonscription aura néanmoins fort à faire face son adversaire dans ce duel des gauches.

L'autre prétendant, François Briançon (PS), proche d'Olivier Faure, entend en effet incarner l'alternance et l'union grâce à une liste soutenue par onze formations politiques : PS, Parti communiste français, Génération·s, Les Écologistes, Place publique, Nouvelle donne, Mouvement républicain et citoyen, Archipel citoyen, Parti radical de gauche (PRG), Debout et le Parti occitan.

À ces deux favoris on peut ajouter trois listes d’extrême gauche : Révolution permanente avec Vanessa Pedinotti, travailleuse dans l’aérospatiale et syndicaliste ; Lutte ouvrière avec Malena Adrada, professeure des écoles, et le NPA-Révolutionnaires avec Guillaume Scali, ouvrier dans l’aéronautique.

Julien Leonardelli (RN) et Arthur Cottrel (Reconquête!)

De l’autre côté du spectre, la droite nationaliste entend bien jouer les trouble-fêtes, dans une ville historiquement peu acquise à sa cause. Deux candidats joueront ainsi des coudes pour se faire une place. D'une part le député européen Julien Leonardelli, investi tête de liste du Rassemblement national (RN) le 14 décembre dernier, en alliance avec l'UDR d'Éric Ciotti.

Et d'autre part Arthur Cottrel, délégué départemental en Haute-Garonne, investi le 31 août à la tête de la liste «À la Reconquête! de Toulouse», pour le parti d’Eric Zemmour. Si ces deux candidats n’auront que peu de chances de figurer au second tour, ils auront toutefois un rôle majeur à jouer via le report de voix, qui pourrait s’avérer décisif tant le scrutin dans la ville s’annonce incertain.

Reste trois «petits candidats», dont le report de voix sera également surveillé. Nadia Pellefigue, vice-présidente du conseil régional et tête de liste socialiste en 2020, aujourd'hui sans soutien de parti politique. Mais aussi Pierre Pezzin, candidat indépendant, ou encore le collectif citoyen «Nouvel Air», soutenu par le parti Équinoxe, qui présentera un candidat dont l'identité n'a pas filtré à ce stade.