Nord : un policier mis en examen pour avoir abattu un homme qui l'avait blessé à l'arme blanche

Un policier municipal de Valenciennes (Nord) a été mis en examen pour homicide volontaire après la mort par balles d'un trentenaire qui l'avait blessé avec un couteau, selon un communiqué du parquet de Valenciennes transmis ce dimanche.

La thèse de la légitime défense non retenue. Après avoir été agressé au couteau par un trentenaire, un agent de police avait fait l'usage de son arme pour le neutraliser. Il a été placé en garde à vue mercredi et présenté, ce samedi 21 février, à un juge d'instruction.

Plus précisément, le policier municipal a fait face «à un juge d'instruction qui a procédé à sa mise en examen du chef d'homicide volontaire, écartant l'état de légitime défense», souligne le parquet dans un communiqué ce dimanche.

Le policier risque jusqu'à 30 ans de prison

Le policier municipal, qui encourt pour ces faits 30 ans de réclusion criminelle, a été placé sous contrôle judiciaire, une décision non conforme aux réquisitions du parquet qui dit se réserver la possibilité de faire appel.

La victime, âgée de 31 ans, avait été tuée à son domicile mercredi soir. Les policiers, intervenus après l'appel d'une voisine qui l'entendait crier «Appelez la police», avaient trouvé le trentenaire criant «Au secours» dans un appartement «en désordre», selon le communiqué du parquet.

Les policiers lui avaient alors intimé l'ordre «de se mettre au sol» puis, voyant qu'il ne s'exécutait pas, l'ont maîtrisé au sol «avec la volonté déclarée de le sécuriser au regard de son comportement» et de permettre sa prise en charge par les pompiers, toujours selon le communiqué.

L'officier «estimait l'effectif de police municipale en situation de danger»

Armé d'un couteau, le trentenaire a alors blessé à la main l'un des policiers municipaux et a semblé «tenter d'asséner d'autres coups», ajoute le parquet.

Le policier blessé, «estimant l'effectif de police municipale en situation de danger», a alors fait usage de son arme de service à plusieurs reprises. La victime est décédée dans les minutes suivantes, malgré l'intervention des pompiers.

L'autopsie pratiquée vendredi a permis de déterminer que le trentenaire était décédé d'une «hémorragie interne thoracique consécutive à trois blessures par arme à feu relevées au niveau de l'omoplate gauche ainsi qu'à une autre blessure relevée au niveau du biceps droit», précise le parquet.

L'information judiciaire visera notamment à préciser quelle était la situation «de santé mentale» de la victime, qui vivait seule et «n'était pas connue des fichiers police», selon le parquet.