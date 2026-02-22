Salon de l'Agriculture : 15 personnes interpellées après une rixe entre des exposants et des visiteurs, un gendarme et un policier blessés

Une rixe a éclaté au Salon de l'Agriculture ce dimanche 22 février à Paris, entre des exposants et des visiteurs. Quinze personnes ont été interpellées et un policier et un gendarme ont été légèrement blessés, a indiqué la préfecture de police.

Le Salon de l'Agriculture a été le théâtre d'une scène choquante. Dès le deuxième jour du Salon, ce dimanche 22 février, des exposants et des visiteurs en sont venus aux mains, entraînant l'interpellation de 15 personnes et la blessure de deux membres des forces de l'ordre.

#SIA : une bagarre générale a éclaté au Salon international de l’Agriculture. 15 personnes ont été interpellées, indique une source policière. Selon les informations d’@Europe1, l’altercation a éclaté après un crachat sur un stand de nougat. pic.twitter.com/xrhFO07nbk — Jean-Baptiste Marty (@jbaptistemarty) February 22, 2026

Un couteau aurait notamment été exhibé par l’un des participants à la rixe sans qu’il en fasse usage, souligne la même source. Les policiers sont intervenus rapidement et ont procédé à 15 interpellations, au cours desquelles un policier et un gendarme ont été légèrement blessés, poursuit la préfecture.

L'altercation est survenue sur un stand et le motif reste inconnu à ce stade.

Le Salon international de l'Agriculture, qui se tient cette année sans vaches en raison de la crise de la dermatose, a ouvert ses portes au public Porte de Versailles ce samedi, après avoir été inauguré par le président Emmanuel Macron.