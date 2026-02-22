Au Salon de l'Agriculture, Gabriel Attal étrille LFI et le RN

L'ancien Premier ministre Gabriel Attal, accusé par Jordan Bardella d'avoir appelé à voter LFI lors des dernières législatives, a répondu dimanche qu'il les avait "combattus", récusant ainsi toute complaisance avec des Insoumis actuellement dans l'oeil du cyclone politique.

Le président du Rassemblement national avait assuré cette semaine que M. Attal avait "appelé à faire élire des députés La France Insoumise", citant une interview sur France Inter de celui qui était alors Premier ministre, avant le second tour de ces scrutins en 2024.

"Je lutte contre La France Insoumise et je lutte contre le Rassemblement national", a dit Gabriel Attal, patron des députés Renaissance, lors d'un déplacement au Salon de l'agriculture dimanche.