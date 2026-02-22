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En directSalon de l'agriculture 2026 : «C'est un salon différent, on sent une tension entre les agriculteurs», relève une éleveuse de brebis

[Ludovic MARIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le Salon de l'agriculture a été inauguré ce samedi à Paris par Emmanuel Macron. Ce dimanche, Gabriel Attal et Valérie Pécresse s'y sont rendus à leur tour. Suivez notre direct.
Déclaration
Au Salon de l'Agriculture, Gabriel Attal étrille LFI et le RN

L'ancien Premier ministre Gabriel Attal, accusé par Jordan Bardella d'avoir appelé à voter LFI lors des dernières législatives, a répondu dimanche qu'il les avait "combattus", récusant ainsi toute complaisance avec des Insoumis actuellement dans l'oeil du cyclone politique.

Le président du Rassemblement national avait assuré cette semaine que M. Attal avait "appelé à faire élire des députés La France Insoumise", citant une interview sur France Inter de celui qui était alors Premier ministre, avant le second tour de ces scrutins en 2024.

"Je lutte contre La France Insoumise et je lutte contre le Rassemblement national", a dit Gabriel Attal, patron des députés Renaissance, lors d'un déplacement au Salon de l'agriculture dimanche.

Déclaration
«C'est un salon différent. On sent une tension entre les agriculteurs. C'est triste»

«C'est un salon différent. On sent une tension entre les agriculteurs. C'est triste», a expliqué Marie Gardais, éleveuse de brebis dans la Haute-Vienne, au micro de CNEWS, depuis le Salon de l'agriculture. 

 

«Il y a comme un air de pré-campagne pour 2027»

Un journaliste de CNEWS était sur place ce dimanche matin, lors de la visite de Gabriel Attal au Salon de l'agriculture. «Il y a comme un air de pré-campagne pour 2027», a-t-il rapporté. 

 

 

 

Valérie Pécresse et Gabriel Attal viennent d'arriver au Salon de l'agriculture

Peu avant 10 h, le secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, ont fait leur entrée au Salon de l'agriculture. 

Visite de Valérie Pécresse et Gabriel Attal, ce dimanche à partir de 9h

Après l'inauguration, par Emmanuel Macron, du Salon de l'agriculture, samedi, c'est au tour du secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal et de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse de rencontrer les producteurs ce dimanche. 

 

Salon de l'agricultureAgricultureParis

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