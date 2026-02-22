Tempête de sable venue du Sahara : vers un nouvel épisode attendu prochainement ?

Un nuage de poussière saharienne traverse actuellement l'Atlantique et se rapproche inlassablement de l'Europe. Les météorologues alertent quant à une possible vague de sable en provenance d'Afrique du Nord, qui altérerait la qualité de l'air de certaines régions d'Europe occidentale dès les prochains jours.

Un nouvel épisode de sable du Sahara ? Depuis plusieurs jours, une «vague intense de poussière saharienne parcourt l'Atlantique Nord». Les analystes anticipent une détérioration de la qualité de l'air imminente dû à ce mouvement de particules.

En effet, comme le montrent plusieurs météorologues, les récentes données du Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) font état d'un panache de poussière, phénomène naturel partie intégrante du cycle des nutriments terrestres, remontant depuis l'Afrique vers l'Europe.

Le nuage devrait pourrait toucher la France le 24 février prochain

Plus précisément, ce nuage se déplace vers le Nord-Ouest, en direction de l'Europe. Actuellement, ce mouvement de sable frappe le Cap-Vert, les îles Canaries et Madère, archipels situés au large des côtes Ouest de l'Afrique, dans l'Atlantique.

💨🌍 Un panache de poussière saharienne traverse l’Atlantique et menace l’Europe.



Depuis mi-février 2026, une vague intense de poussière saharienne parcourt l’Atlantique Nord, impactant la qualité de l’air dans plusieurs régions insulaires et s’apprêtant à toucher l’Europe… pic.twitter.com/Xxp2gPiaN2 — Xplora (@XploraSpace) February 20, 2026

Le panache devrait rapidement s'orienter vers l'Europe, portée les mouvements des vents locaux et d'abord toucher l'Espagne puis la France. On estime que les deux pays seront atteints respectivement le 23 février et le 24 février.

Les premiers mois de l'année sont fréquemment théâtres de phénomènes météorologiques amenant des particules en provenance d'Afrique. Ainsi, le 30 mars 2024, un nuage de poussières de sables venu du Sahara avait déjà touché la France, colorant le ciel provençal.