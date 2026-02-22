Toulouse : l'homme qui avait agressé trois sapeurs-pompiers au couteau en janvier, condamné à deux ans de prison ferme

À Toulouse, l’agression de trois sapeurs-pompiers, menacés au couteau puis percutés en voiture, illustre une réalité inquiétante : les violences contre les soldats du feu augmentent. Face à 1.461 faits recensés en 2024, le gouvernement promet un plan d’action, tandis que les syndicats attendent des mesures concrètes.

C'est une intervention qui a viré au drame. Début janvier à Toulouse (Haute-Garonne), trois sapeurs-pompiers ont été menacés par un individu muni de deux couteaux, avant qu'il ne fonce sur eux en voiture. L'auteur a été condamné ce jeudi à trois ans de prison, dont deux ferme avec mandat de dépôt.

Pour les pompiers, ces agressions ne sont plus des cas isolés. «Il y a toujours eu des agressions et on s'est adaptés. Mais on a l'impression qu'il y a une augmentation des agressions, de la violence dans les agressions. Il faut remettre de l'autorité, il faut remettre du sens dans toutes les actions et il faut être intransigeant, quoi», abonde Damien Galtier, président du syndicat autonome du Sdis31, dans la profession depuis 33 ans.

Violences en hausse, réponse sous surveillance

Entre 2023 et 2024, le nombre d'agressions a augmenté de 2,9 %. En tout, 1.461 ont été recensées, 609 pompiers ont été blessés, majoritairement lors de secours à la personne, contre 555 en 2023.

Face à ce constat, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé un plan national de lutte contre les violences faites contre les sapeurs-pompiers. «L'objectif est de faire baisser toutes ces agressions. Le plan va être décliné dans tous les départements. Je vais écrire à tous les préfets pour le décliner», a confié le locataire de Beauvau.

Ce dernier contient un programme en 19 mesures pour accompagner les victimes : parmi elles, le déploiement de caméras-piétons et embarquées dans les véhicules, la formation des sapeurs-pompiers à l'autoprotection ou encore la facilité de modalités de dépôt de plainte.

A partir du mois de mars, les pompiers seront également équipés de gilets pare-lame lors de certaines interventions. Les syndicats, eux, attendent désormais la mise en œuvre concrète de ces mesures.