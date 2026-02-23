Crues : voici les 3 départements maintenus en vigilance rouge ce lundi

L'institut météorologique national a maintenu trois départements en vigilance rouge pour risques de crues ce lundi 23 février.

L'ouest de la France affronte toujours un risque maximal de crues. Météo-France a ainsi placé le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Charente-Maritime en alerte rouge pour la journée de ce lundi.

L'organisme de référence Vigicrues rappelle qu'«une vigilance absolue s'impose lorsque des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus». Il convient, dans ces circonstances, de se tenir «régulièrement au courant de l’évolution de la situation et de respecter impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics».

Météo-France

En plus de cette vigilance rouge, de nombreux autres départements font également l'objet de vigilances jaune et orange, notamment dues aux précipitations abondantes tombées ces derniers jours sur l'Hexagone.

À partir de ce lundi, l'intensité des crues pourrait diminuer, grâce à un temps plus sec sur l'ensemble du territoire français. La pluie ne devrait tomber que sur quelques départements du centre et de l'est de la France, avant que le soleil ne gagne l'ensemble du ciel français, dès mardi.