Crues : voici les 41 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 41 départements en vigilance jaune pour un risque de crues concernant ce mardi 24 février.

La moitié sud de l’Hexagone globalement épargnée par cette alerte. Météo-France a placé 41 départements en vigilance jaune pour un risque de crues ce mardi.

©Météo France

Les départements concernés sont : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Ardennes, l’Aube, le Cher, la Côte-d’Or, la Dordogne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Gers, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Marne, la Meuse, le Morbihan, la Nièvre, le Nord, l’Oise, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Vendée, la Vienne, les Vosges, l’Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

A noter également que l’organisme météorologique de référence a placé 3 départements en vigilance rouge et deux autres départements en vigilance orange pour les crues ce mardi.

«Le matin, la grisaille est à nouveau bien installée sur une grande partie du territoire. De la Manche et les frontières du nord jusqu'aux Pays de la Loire et la Bourgogne Franche-Comté, de nombreux nuages bas couvrent le ciel, ils donnent parfois de petites pluies du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à l'Alsace, et sont parfois accompagnés de brouillards du Centre-Val de Loire et le Poitou jusqu'à la Bourgogne (…) Au fil de la matinée, les brouillards se dissipent et le soleil prend l'avantage sur les 2 tiers sud du pays», a anticipé Météo-France.