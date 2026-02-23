Crues : voici les 48 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé 48 départements en vigilance jaune aux risques risques de crues pour la journée de ce lundi 23 février. Une large partie du pays est donc concernée.

Dans le sillage de la tempête Pedro, le niveau de certains cours d'eau est reparti à la hausse. L'institut météorologique national a notamment placé 48 départements en vigilance jaune crues pour la journée de ce lundi.

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Sont concernés : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Ardennes, l’Aube, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Dordogne, le Doubs, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Gers, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Marne, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l’Oise, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Tarn, la Vienne, les Vosges, l’Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Des crues dans des zones rarement inondées

Météo-France alerte la population sur les crues très importantes possibles, «y compris dans les zones rarement inondées». Avec six départements placés en vigilance orange et rouge pour crues, «les conditions de circulation peuvent être rendues extrêmement difficiles sur l'ensemble du réseau routier ou ferroviaire. Des coupures d'électricité plus ou moins longues peuvent se produire. Des phénomènes de rupture ou de débordement de digues peuvent se produire.» préviennent les experts.

Pour se protéger au mieux dans les zones, Météo-France recommande de ne pas prendre sa voiture, et de s'éloigner des cours d'eau, des points bas et des ponts.