Flambée de violences au Mexique : Paris appelle les Français à la prudence

Le Mexique a été secoué par une vague de violences, dimanche, après la mort du chef d'un des plus gros cartels du pays. Dans ce contexte, la France appelle ses ressortissants à une «grande prudence».

Le Mexique face à la révolte d'un cartel. Si vous êtes actuellement, ou que vous avez prévu de voyager au Mexique dans les prochaines semaines, la France vous conseille d'être très prudent. En effet, le pays est touché par une vague de violences à la suite de la mort d'El Mencho, le chef d'un des principaux cartels mexicains.

Scenes of burning vehicles in Mexico following the killing of drug lord Nemesio Oseguera, commonly known as "El Mencho," in a military raid. https://t.co/rf2rM20TCtpic.twitter.com/JBRA5Ok3fj — Reuters (@Reuters) February 23, 2026

«Des opérations de sécurité sont actuellement en cours dans l’Etat du Jalisco (notamment Guadalajara, Puerto Vallarta et Tapalpa). Des affrontements armés, des barrages routiers et des incendies de véhicules ont également été signalés. Il est demandé aux ressortissants français, résidents ou de passage, se trouvant dans cet Etat de faire preuve de la plus grande prudence et de rester confinés pendant la durée de ces opérations», peut-on lire sur France Diplomatie.

Des voitures et des camions incendiés

Le site donne des indications du comportement à suivre pour les personnes qui se trouvent actuellement sur place, à savoir : rester vigilant et attentif à son environnement, se mettre à l’abri et limiter tout déplacement non essentiel, suivre attentivement les informations diffusées par les médias locaux fiables, se conformer aux instructions des autorités fédérales et locales et informer régulièrement ses proches de sa localisation et de sa situation.

Tué à l'âge de 59 ans, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, était considéré comme le dernier des grands parrains depuis l'arrestation des fondateurs du cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán «El Chapo» et Ismael «Mayo» Zambada, incarcérés aux Etats-Unis.

A la tête du puissant cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), il était l'un des barons de la drogue les plus recherchés par le Mexique et les Etats-Unis, qui offraient jusqu'à 15 millions de dollars pour sa capture.

En réaction à l'opération militaire, des membres présumés du cartel ont déclenché une vague de violence dans 20 Etats du pays.

Des individus armés ont bloqué plusieurs routes de l'Etat de Jalisco (ouest) avec des voitures et des camions incendiés, où l'on pouvait voir la nuit des restes de véhicules calcinés et d'autres encore en flammes.