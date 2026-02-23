MaPrimeRénov' : tout ce qu'il faut savoir sur la réouverture du dispositif ce lundi

Suspendu depuis le début de l'année, le dispositif MaPrimeRénov' sera à nouveau accessible à partir de ce lundi 23 février à midi. Tous les ménages pourront déposer un dossier de subvention.

Faute de budget, le système d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov' était suspendu depuis le début de l'année. Il reprend toutefois du service ce lundi 23 février 2026 à midi, pour tous les ménages, avec quelques changements.

La réouverture du guichet va permettre, selon le ministère de la Ville et du Logement, de «reprendre l'instruction des dossiers restés en attente depuis la fin de l'année 2025», mais aussi de déposer de nouveaux dossiers de demande de subvention.

Le cabinet du ministre Vincent Jeanbrun a toutefois prévenu que la suspension du dispositif et le retard pris dans les octrois de subventions ont «eu pour impact l'allongement des délais moyens de réponse, actuellement supérieurs à six mois pour les rénovations d'ampleur, et trois mois pour les rénovations constituées d'un unique geste de travaux».

Un «rendez-vous personnalisé» obligatoire

Par ailleurs, un «rendez-vous personnalisé avec un conseiller France Rénov' est désormais obligatoire avant le dépôt d'une demande d'aide» pour les ménages qui veulent effectuer une rénovation énergétique globale de leur logement. Il vient compléter le suivi accompagnateurs Rénov' (MAR), indispensable depuis 2024 pour toute demande de subvention de rénovation d'ampleur.

Pour ce type de travaux, MaPrimeRénov' avait été suspendu une première fois pendant l'été 2025, à cause d'un trop grand nombre de demandes et de tentatives de fraudes. En septembre, le guichet avait été rouvert uniquement pour les ménages très modestes et avec un barème d'aides plus restreint.

A partir de ce lundi, tous les ménages pourront à nouveau demander une subvention MaPrimeRénov' et les barèmes restent les mêmes qu'annoncé mi-2025. L'évolution du dispositif, notamment l'ajout d'un rendez-vous obligatoire, a justement été pensé pour lutter contre la fraude.

En 2025, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a financé la rénovation énergétique globale de 120.305 logements ainsi que 187.425 travaux de rénovation isolés (changement de chaudière ou de fenêtres), pour un montant total de 3,8 milliards d'aides distribuées.

L'enveloppe prévue pour MaPrimeRénov' en 2026 est de 3,6 milliards d'euros de crédits de l'État et 500 millions d'euros de certificats d'économie d'énergie (CEE, des aides proposées par les fournisseurs d'énergie).

L'Anah prévoit cette année de financer 150.000 travaux de rénovation isolés et 120.000 rénovations globales (68.000 en copropriété et 52.000 logements individuels). Cet objectif est cependant déjà amputé par les 83.000 dossiers suspendus fin 2025.